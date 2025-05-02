Грузия потеряла сразу 11 позиций во Всемирном индексе свободы прессы

Грузия в Мировом индексе свободы прессы опустилась за год сразу на 11 позиций и переместилась со 103-го на 114 место среди 180 стран. Это индекс, который ежегодно обнародует международная организация Reporters sans frontières, передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.

"Среда для независимых и оппозиционных СМИ остается враждебной, учащаются словесные и физические нападения на журналистов. Принятие законов об "иностранном влиянии" и "семейных ценностях" маргинализирует журналистов, подвергает их цензуре и сокращает пространство для свободы выражения мнений", — говорится в отчете.

Организация отмечает, что "Грузия переживает новый и серьезный политический кризис после выборов, широко оспариваемых, в законодательные органы, состоявшихся в октябре 2024 года, которые погрузили страну в репрессивную среду и международную изоляцию".

Проблемы во всем мире

Индекс оценивает состояние средств массовой информации в 180 странах и территориях.

Пятерка стран с наивысшей степенью свободы СМИ: Норвегия, Эстония, Нидерланды, Швеция и Финляндия.

"Сложная" или "очень серьезная" ситуация для сотрудников СМИ наблюдается в 90 из 180 стран и территорий, находящихся под наблюдением.

В отчете говорится, что физические нападения на журналистов являются самым заметным нарушением свободы СМИ, однако экономическое давление также является одной из основных, самых острых проблем. В 160 из наблюдаемых стран СМИ совсем не могут вести стабильную деятельность или могут, но с трудом. Почти в трети стран редакции закрывались по экономическим причинам, часто при давлении со стороны властей. Экономический показатель в Мировом индексе свободы прессы в этом году находится на беспрецедентно низком уровне и продолжает снижаться.

россия в рейтинге "Репортеров без границ" опустилась на 9 строчек за год на рекордное для себя 171 место, заняв десятую ступень с конца рейтинга. По 100-балльной системе страна набрала лишь 24,57 балла.

На 166-м и 167-м строчках таблицы — беларусь и Азербайджан, опередившие россию. Худший показатель среди постсоветских стран — у Туркменистана (174 место), ниже лишь Афганистан, Иран, Сирия, Китай, Северная Корея и Эритрея.

На 62-й строчке списка расположилась Украина. Среди стран с самым высоким уровнем свободы прессы — страны Балтии: 15-е место заняла Латвия, 14-й оказалась Литва, а Эстония на втором месте, уступив лишь Норвегии.

США оказались на 57 месте, опустившись на две строчки вниз. По словам составителей, страна впервые переживает снижение свободы прессы, и возвращение Трампа на пост президента "ухудшает ситуацию".

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