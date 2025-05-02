Грузия потеряла сразу 11 позиций во Всемирном индексе свободы прессы

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату
Эксклюзив
11:48 • 8444 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
10:55 • 17213 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
10:48 • 20347 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

08:28 • 16639 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

2 мая, 05:30 • 29241 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 67731 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 138440 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
1 мая, 11:10 • 121044 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

1 мая, 10:25 • 128574 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Эксклюзив
1 мая, 08:40 • 127867 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+16°
2.2м/с
18%
753 мм
Популярные новости

Трамп: США победили в Первой и Второй мировых войнах

2 мая, 04:58 • 13021 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 29694 просмотра

В Монако задержан сын экс-президента АО "Мотор Сич" Богуслаева по подозрению в легализации имущества

2 мая, 07:22 • 7036 просмотра

Вице-президент США Вэнс не ожидает завершения войны рф против Украины в ближайшее время

2 мая, 07:33 • 10348 просмотра

Ветер, грозы, ночные заморозки и настоящая жара днем: в эти выходные ожидается настоящий метеококтейль

10:00 • 8628 просмотра
публикации

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

10:48 • 20351 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 29868 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 123587 просмотра

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

1 мая, 09:26 • 221011 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

1 мая, 04:00 • 322227 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

13:46 • 1124 просмотра

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

12:04 • 4634 просмотра

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

1 мая, 19:32 • 27362 просмотра

"Этот ребенок стирает меня с экрана": Кит Харингтон вспомнил работу в кадре с Беллой Рамзи в "Игре престолов"

1 мая, 19:09 • 31483 просмотра

Хейли Бибер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке после скандала в сети по поводу подражания Селене Гомес

1 мая, 16:52 • 30656 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

Грузия потеряла сразу 11 позиций во Всемирном индексе свободы прессы

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Грузия опустилась на 11 позиций в рейтинге свободы прессы из-за враждебной среды для СМИ и нападений на журналистов. Украина заняла 62 место, а россия – 171, опустившись на 9 строк.

Грузия потеряла сразу 11 позиций во Всемирном индексе свободы прессы

Грузия в Мировом индексе свободы прессы опустилась за год сразу на 11 позиций и переместилась со 103-го на 114 место среди 180 стран. Это индекс, который ежегодно обнародует международная организация Reporters sans frontières, передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.

"Среда для независимых и оппозиционных СМИ остается враждебной, учащаются словесные и физические нападения на журналистов. Принятие законов об "иностранном влиянии" и "семейных ценностях" маргинализирует журналистов, подвергает их цензуре и сокращает пространство для свободы выражения мнений", — говорится в отчете.

Организация отмечает, что "Грузия переживает новый и серьезный политический кризис после выборов, широко оспариваемых, в законодательные органы, состоявшихся в октябре 2024 года, которые погрузили страну в репрессивную среду и международную изоляцию".

Проблемы во всем мире

Индекс оценивает состояние средств массовой информации в 180 странах и территориях.

Пятерка стран с наивысшей степенью свободы СМИ: Норвегия, Эстония, Нидерланды, Швеция и Финляндия.

"Сложная" или "очень серьезная" ситуация для сотрудников СМИ наблюдается в 90 из 180 стран и территорий, находящихся под наблюдением.

В отчете говорится, что физические нападения на журналистов являются самым заметным нарушением свободы СМИ, однако экономическое давление также является одной из основных, самых острых проблем. В 160 из наблюдаемых стран СМИ совсем не могут вести стабильную деятельность или могут, но с трудом. Почти в трети стран редакции закрывались по экономическим причинам, часто при давлении со стороны властей. Экономический показатель в Мировом индексе свободы прессы в этом году находится на беспрецедентно низком уровне и продолжает снижаться.

россия в рейтинге "Репортеров без границ" опустилась на 9 строчек за год на рекордное для себя 171 место, заняв десятую ступень с конца рейтинга. По 100-балльной системе страна набрала лишь 24,57 балла.

На 166-м и 167-м строчках таблицы — беларусь и Азербайджан, опередившие россию. Худший показатель среди постсоветских стран — у Туркменистана (174 место), ниже лишь Афганистан, Иран, Сирия, Китай, Северная Корея и Эритрея.

На 62-й строчке списка расположилась Украина. Среди стран с самым высоким уровнем свободы прессы — страны Балтии: 15-е место заняла Латвия, 14-й оказалась Литва, а Эстония на втором месте, уступив лишь Норвегии.

США оказались на 57 месте, опустившись на две строчки вниз. По словам составителей, страна впервые переживает снижение свободы прессы, и возвращение Трампа на пост президента "ухудшает ситуацию".

Снимал акции протеста в Тбилиси: французского журналиста не пустили в Грузию31.03.25, 21:13 • 24022 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
Беларусь
Латвия
Туркменистан
Афганистан
Дональд Трамп
Азербайджан
Северная Корея
Сирия
Финляндия
Литва
Швеция
Норвегия
Нидерланды
Китай
Соединенные Штаты
Эстония
Украина
Иран
Грузия
Brent
$62.07
Bitcoin
$97,190.60
S&P 500
$5,663.88
Tesla
$285.01
Газ TTF
$33.19
Золото
$3,257.45
Ethereum
$1,841.20