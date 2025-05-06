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Пулитцеровской премией награждены художница Энн Телнес за цензурированную карикатуру, а также статьи о Трампе и трагедии из-за запрета абортов

Киев • УНН

 • 406 просмотра

The New York Times и New Yorker получили 7 Пулитцеровских премий за журналистику. Отмечены репортажи о покушении на Трампа, конфликте в Судане и освещение проблем свободы слова.

Пулитцеровской премией награждены художница Энн Телнес за цензурированную карикатуру, а также статьи о Трампе и трагедии из-за запрета абортов

Газета "The New York Times" и New Yorker получили вместе 7 Пулитцеровских премий, а Марджори Миллер, входящая в правление Пулитцера, представив лауреатов 2025 года, обратила внимание на проблемы с демократией.

Передает УНН со ссылкой на АР и сайт Pulitzer Prize.

Детали

Издание The New York Times получило четыре Пулитцеровские премии, а New Yorker – три в понедельник за журналистику 2024 года. Темы, которые были освещены в материалах газет касались таких тем, как армия США, покушение на президента Дональда Трампа прошлым летом, а также кризис фентанила и волна опиоидных смертей в США.

Также международные темы:

В категории "Лучший международный репортаж" комитет отметил работу газеты "The New York Times" и ее репортера Деклана Волша за освещение кровавого конфликта в Судане, в частности незаконной торговли золотом и региональных сделок, лежащих в основе местных столкновений.

Пулитцеровский комитет наградил палестинского поэта Мосаба Абу Тоху, родом из Газы, в категории "комментарии" за его работу, опубликованную в журнале New Yorker о "физической и эмоциональной резне в Газе".

Но не только это.

Свобода прессы и свобода слова, Первая поправка к Конституции, которая их гарантирует, а значит, и сама демократия. Со всем этим в США настоящего времени есть проблемы. С соответствующим предупреждением выступила администратор Пулитцеровской премии Марджори Миллер, которая вчера в Колумбийском университете представила лауреатов 2025 года.

Она также отметила проблему войн в мире, отметив об увольнении и финансовых трудностях, которые угрожают настоящему и будущему, в частности и журналистам.

Пулитцеровская премия, самая престижная награда в американской журналистике, отметила также работу редакции Washington Post. Речь идет о "срочном" освещении покушения на Дональда Трампа 13 июля во время митинга в Пенсильвании.

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Пулитцеровская премия почтила американскую карикатуристку Энн Телнес.  Жюри похвалило ее "бесстрашие, которое привело к ее увольнению из новостной организации". Телнес уволилась из WP в январе после того, как новостное издание отказалось опубликовать ее редакционную карикатуру, высмеивающую руководителей технических служб, включая владельца "Washington Post" Джеффа Безоса, в контексте ухаживаний за Трампом.

Также представители редакции The Wall Street Journal победили в номинации "Национальный репортаж".

"Pro Publica" победила в номинации "Общественная служба", в частности за то, что осветили тему трагедии женщин, которые умерли из-за запрета абортов.

Справка

Пулитцеровские премии были основаны в 1917 году для признания выдающихся достижений в печатной и онлайн-журналистике, литературе и музыкальной композиции в Соединенных Штатах. Эти награды вручаются Колумбийским университетом в Нью-Йорке.

Полный список лауреатов доступен по ссылке.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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