Документальный фильм об украинских добровольцах получил награду BAFTA TV Awards
Киев • УНН
Документальный фильм о 210-м отдельном спецбатальоне "BERLINGO" получил британскую премию BAFTA TV Awards 2025. Лента рассказывает о защите железнодорожного пути возле Купянска.
Фильм Джейми Робертса по заказу телеканала BBC Two рассказывает историю бойцов 210-го Отдельного специального батальона "BERLINGO", которые в ноябре 2023 года выполняли важное задание.
Передает УНН со ссылкой на Вafta.
Детали
Документальный фильм "Украина: Враг в лесу" (Ukraine: Enemy in the Woods) награжден британской премией BAFTA TV Awards 2025. Картина отмечена в категории "Лучший односерийный документальный фильм".
В фильме говорится о длительной миссии, которую выполнял 210 отдельный спецбатальон "BERLINGO", состоящий из добровольцев в ноябре 2023 года.
Около сотни солдат защищали территорию, на которой расположена железнодорожная колея, идущая через лес на северо-запад от Купянска.
Если бы российские военные захватили ее, они смогли бы продвинуться к Харькову.
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Напомним
Фильм "Лента времени" боролся за главную награду Берлинале.
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