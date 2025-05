Документальный фильм об украинских добровольцах получил награду BAFTA TV Awards

Фильм Джейми Робертса по заказу телеканала BBC Two рассказывает историю бойцов 210-го Отдельного специального батальона "BERLINGO", которые в ноябре 2023 года выполняли важное задание.

Документальный фильм "Украина: Враг в лесу" (Ukraine: Enemy in the Woods) награжден британской премией BAFTA TV Awards 2025. Картина отмечена в категории "Лучший односерийный документальный фильм".

В фильме говорится о длительной миссии, которую выполнял 210 отдельный спецбатальон "BERLINGO", состоящий из добровольцев в ноябре 2023 года.

Около сотни солдат защищали территорию, на которой расположена железнодорожная колея, идущая через лес на северо-запад от Купянска.

Если бы российские военные захватили ее, они смогли бы продвинуться к Харькову.

Это чрезвычайный портрет жизней, скомпрометированных бедствием кровавой войны, снятый украинскими солдатами - сообщает описание документальной ленты.

