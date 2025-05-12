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Документальный фильм об украинских добровольцах получил награду BAFTA TV Awards

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Документальный фильм о 210-м отдельном спецбатальоне "BERLINGO" получил британскую премию BAFTA TV Awards 2025. Лента рассказывает о защите железнодорожного пути возле Купянска.

Документальный фильм об украинских добровольцах получил награду BAFTA TV Awards

Фильм Джейми Робертса по заказу телеканала BBC Two рассказывает историю бойцов 210-го Отдельного специального батальона "BERLINGO", которые в ноябре 2023 года выполняли важное задание. 

Передает УНН со ссылкой на Вafta.

Детали

Документальный фильм "Украина: Враг в лесу" (Ukraine: Enemy in the Woods) награжден британской премией BAFTA TV Awards 2025. Картина отмечена в категории "Лучший односерийный документальный фильм".

В фильме говорится о длительной миссии, которую выполнял 210 отдельный спецбатальон "BERLINGO", состоящий из добровольцев в ноябре 2023 года.

Около сотни солдат защищали территорию, на которой расположена железнодорожная колея, идущая через лес на северо-запад от Купянска. 

Если бы российские военные захватили ее, они смогли бы продвинуться к Харькову.

Это чрезвычайный портрет жизней, скомпрометированных бедствием кровавой войны, снятый украинскими солдатами

- сообщает описание документальной ленты. 

Напомним

Фильм "Лента времени" боролся за главную награду Берлинале.

The New York Times и New Yorker получили 7 Пулитцеровских премий за журналистику.

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Игорь Тележников

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