Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"

Проект "Мед минных полей" от Saatchi&Saatchi Ukraine получил первое в истории Украины "золото" на одном из самых престижных фестивалей креативности "Каннские львы" (Cannes Lions), сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Facebook, пишет УНН.

Первое в истории Украины "золото" на Cannes Lions 2025. Проект "Мед минных полей", созданный Saatchi&Saatchi Ukraine, впервые принес Украине золотую награду "Каннских львов", одного из самых престижных международных фестивалей креативности - написал Сибига.

По словам министра, "Мед минных полей" имеет целью привлекать внимание к проблеме заминирования в Украине и привлекать дополнительную помощь международных партнеров для разминирования.

Проект "Мед минных полей", отметил Сибига, стал возможным благодаря поддержке Министерства иностранных дел Украины на всех этапах его реализации и является одним из тех примеров, когда креативная сила становится движущей силой важной социальной миссии. "Эта золотая Каннская награда, высшая в международной индустрии и первая для Украины, – весомое признание креативности украинцев", – подчеркнул министр.

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