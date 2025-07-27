Пять невероятных премьер августа: что посмотреть

Семейные курьезы, загадочные исчезновения, криминальный беспорядок и драматические отношения ждут зрителей этого жаркого августа. УНН предлагает подборку кинопремьер, которые невозможно пропустить.

Еще одна безумная пятница (Freakier Friday)

События происходят много лет спустя, как Тесс и Анна пережили кризис идентичности. Теперь у Анны появилась дочь, а вскоре у нее появится еще и падчерица. Во время объединения двух семей женщины сталкиваются с новыми вызовами — и снова убеждаются, что молния действительно может ударить дважды.

• Жанр: комедия, приключения, семейный;

• Страна: США;

• Режиссер: Ниша Ганатра;

• Актеры: Джейми Ли Кертис, Линдси Лохан, Джулия Баттерз, София Геммонз, Мэнни Джасинто, Майтрейи Рамакришнан.

• В украинском прокате с 07.08.2025.

Граф Дракула: История любви (Dracula. A Love Tale)

Эпическая история о любви графа Дракулы, который, потеряв жену, отрекается от Бога и обрекает себя на вечное, полное страданий существование. Путешествуя сквозь века, легендарный вампир бросает вызов смерти и судьбе, не оставляя надежды найти свою потерянную любовь.

• Жанр: мистика, хоррор, романтические;

• Страна: Франция;

• Режиссер: Люк Бессон;

• Актеры: Кристоф Вальц, Калеб Лэндри Джонс, Зои Блю, Матильда де Ангелис, Рафаэль Люс.

• В украинском прокате с 07.08.2025.

Оружие (Weapons)

Взаимосвязанная многосюжетная хоррор-история об исчезновении старшеклассников в маленьком городке. Все, кроме одного ребенка из одного класса, загадочно исчезают в ту же ночь и в то же время, оставляя общину в отчаянии и заставляя задавать вопросы: кто или что стоит за этим ужасом?

• Жанр: хоррор, триллер;

• Страна: США;

• Режиссер: Зак Крэггер;

• Актеры: Джош Бролин, Остин Абрамс, Джулия Гарнер.

• В украинском прокате с 07.08.2025.

Пойман на горячем (Caught Stealing)

Обездоленный и забытый всеми бывший бейсболист Хэнк Томпсон неожиданно оказывается в самом центре криминального беспорядка Нью-Йорка 90-х. Ему приходится погрузиться в опасное подполье мегаполиса и прокладывать себе путь сквозь коварный и жестокий мир, о котором он даже не подозревал.

• Жанр: криминальная история, триллер;

• Страна: США;

• Режиссеры: Даррен Аронофски;

• Актеры: Остин Батлер, Мэтт Смит, Зои Кравиц, Лиев Шрайбер.

• В украинском прокате с 28.08.2025.

Роузи (The Roses)

На первый взгляд, Айви и Тео имеют все: успешную карьеру, счастливый брак и замечательных детей. Но за этой идеальной оболочкой постепенно назревает конфликт. Карьера Тео идет на спад, тогда как амбиции Айви только растут. То, что когда-то было партнерством, превращается в молчаливую борьбу, где невысказанные обиды, ревность и соперничество угрожают разрушить все.

• Жанр: комедия, драма;

• Страна: США, Великобритания;

• Режиссер: Джей Роуч;

• Актеры: Бенедикт Камбербэтч, Оливия Колман, Эллисон Дженни.

• В украинском прокате с 28.08.2025.