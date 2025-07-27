П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись

Сімейні курйози, загадкові зникнення, кримінальний безлад та драматичні стосунки чекають на глядачів цього спекотного серпня. УНН пропонує добірку кінопрем’єр, які не можливо пропустити.

Ще одна шалена п'ятниця (Freakier Friday)

Події відбуваються багато років потому, як Тесс і Анна пережили кризу ідентичності. Тепер у Анни з’явилась донька, а незабаром у неї з’явиться ще й падчерка. Під час об’єднання двох родин жінки стикаються з новими викликами — і знову переконуються, що блискавка справді може вдарити двічі.

• Жанр: комедія, пригоди, сімейний;

• Країна: США;

• Режисер: Ніша Ґанатра;

• Актори: Джеймі Лі Кертіс, Ліндсі Логан, Джулія Баттерз, Софія Геммонз, Менні Джасінто, Майтреї Рамакрішнан.

• В українському прокаті з 07.08.2025.

Граф Дракула: Історія кохання (Dracula. A Love Tale)

Епічна історія про кохання графа Дракули, який, втративши дружину, зрікається Бога та прирікає себе на вічне, сповнене страждань існування. Мандруючи крізь століття, легендарний вампір кидає виклик смерті й долі, не полишаючи надії знайти свою загублену любов.

• Жанр: містика, хорор, романтичні;

• Країна: Франція;

• Режисер: Люк Бессон;

• Актори: Крістоф Вальц, Калеб Лендрі Джонс, Зої Блю, Матильда де Анґеліс, Рафаель Люс.

• В українському прокаті з 07.08.2025.

Зброя (Weapons)

Взаємопов’язана багатосюжетна хорор-історія про зникнення старшокласників у маленькому містечку. Усі, крім однієї дитини з одного класу, загадково зникають тієї самої ночі й у той самий час, залишаючи громаду в розпачі та змушуючи ставити запитання: хто або що стоїть за цим жахом?

• Жанр: горор, трилер;

• Країна: США;

• Режисер: Зак Креґґер;

• Актори: Джош Бролін, Остін Абрамс, Джулія Ґарнер.

• В українському прокаті з 07.08.2025.

Спіймати на гарячому (Caught Stealing)

Знедолений і забутий усіма колишній бейсболіст Генк Томпсон несподівано опиняється в самому центрі кримінального безладу Нью-Йорка 90-х. Йому доводиться зануритися в небезпечне підпілля мегаполіса та прокладати собі шлях крізь підступний і жорстокий світ, про який він навіть не підозрював.

• Жанр: кримінальна історія, трилер;

• Країна: США;

• Режисери: Даррен Аронофскі;

• Актори: Остін Батлер, Метт Сміт, Зої Кравіц, Лієв Шрайбер.

• В українському прокаті з 28.08.2025.

Роузи (The Roses)

На перший погляд, Айві й Тео мають усе: успішну кар’єру, щасливий шлюб і чудових дітей. Та за цією ідеальною оболонкою поступово назріває конфлікт. Кар’єра Тео йде на спад, тоді як амбіції Айві лише зростають. Те, що колись було партнерством, перетворюється на мовчазну боротьбу, де невисловлені образи, ревнощі й суперництво загрожують зруйнувати все.

• Жанр: комедія, драма;

• Країна: США, Великобританія;

• Режисер: Джей Роуч;

• Актори: Бенедикт Камбербетч, Олівія Колман, Еллісон Дженні.

• В українському прокаті з 28.08.2025.