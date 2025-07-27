Санкции западных стран против россии за полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году усиливают изоляцию калининграда, который не имеет сухопутного сообщения с остальной территорией рф и соединен только морем. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

Несмотря на аннексию Крыма и начало оккупации Донбасса в 2014 году, большинство поставок в калининград осуществлялись через Литву, но отныне из-за квот и ограничений маршрут стал недоступным.

Нагрузка сместилась на морские пути: если в 2019 году каботаж составлял 0,4 млн тонн, то в 2024 году только компания "Оборонлогистика" перевезла более 2 млн тонн. Однако паромная инфраструктура оказалась перегруженной – очереди, дефицит мест и сокращение флота усложняют поставки – заявили в СВР.

При этом в крайне затруднительном положении оказался малый бизнес калининградской области: крупные операторы вытесняют своих мелких конкурентов с рынка и заблаговременно резервируют места, используя административный ресурс.

Санкции не только дестабилизируют логистику, но и углубляют социально-экономические дисбалансы в регионе, демонстрируя уязвимость системы – уточнили в украинской внешней разведке.

Напомним

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