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Санкции Запада усиливают изоляцию калининграда, морские пути перегружены - СВР

Киев • УНН

 • 1272 просмотра

Западные санкции после вторжения рф в Украину усиливают изоляцию Калининграда, который не имеет сухопутного сообщения с россией. Это привело к перегрузке морских путей и проблемам для малого бизнеса региона.

Санкции Запада усиливают изоляцию калининграда, морские пути перегружены - СВР

Санкции западных стран против россии за полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году усиливают изоляцию калининграда, который не имеет сухопутного сообщения с остальной территорией рф и соединен только морем. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

Несмотря на аннексию Крыма и начало оккупации Донбасса в 2014 году, большинство поставок в калининград осуществлялись через Литву, но отныне из-за квот и ограничений маршрут стал недоступным.

Нагрузка сместилась на морские пути: если в 2019 году каботаж составлял 0,4 млн тонн, то в 2024 году только компания "Оборонлогистика" перевезла более 2 млн тонн. Однако паромная инфраструктура оказалась перегруженной – очереди, дефицит мест и сокращение флота усложняют поставки

– заявили в СВР.

При этом в крайне затруднительном положении оказался малый бизнес калининградской области: крупные операторы вытесняют своих мелких конкурентов с рынка и заблаговременно резервируют места, используя административный ресурс.

Санкции не только дестабилизируют логистику, но и углубляют социально-экономические дисбалансы в регионе, демонстрируя уязвимость системы 

– уточнили в украинской внешней разведке.

Напомним

Европейский парламент рассматривает предложения по ускорению отказа Евросоюза от российского газа на один год - до января 2027 года.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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Служба внешней разведки Украины
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