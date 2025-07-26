Європарламент може розглянути відмову від російського газу на рік раніше - Reuters

$41.770.01
49.100.12
ukenru
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 18:39 • 11558 перегляди
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 15:49 • 29388 перегляди
Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
25 липня, 14:49 • 121661 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
25 липня, 14:30 • 48761 перегляди
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП
Ексклюзив
25 липня, 14:19 • 49597 перегляди
Позичити - не означає подарувати: фінансова інструкція для добрих серцем
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 87309 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
25 липня, 11:31 • 39227 перегляди
Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження
25 липня, 10:08 • 53246 перегляди
Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації
Ексклюзив
25 липня, 09:34 • 50556 перегляди
Українців чекає здешевлення продуктів у серпні: економіст розкрив причини
25 липня, 09:03 • 91544 перегляди
Рада збереться 31 липня для розгляду законопроєкту про НАБУ та САП - Стефанчук
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.4м/с
83%
748мм
Популярнi новини
"Вони вже на підході": Сирський озвучив важливі новини щодо ППО для України25 липня, 15:59 • 4066 перегляди
"Нам немає про що більше говорити": мати Марії Ковальчук, яку покалічили у Дубаї, залишила ефір після суперечки із Сухановим25 липня, 16:18 • 5006 перегляди
Російський безпілотник "черніка" атакував центр Харкова, пошкоджено багатоквартирний будинок25 липня, 17:09 • 6502 перегляди
На Харківщині вагітна втратила двійню: трьом медикам повідомили про підозру25 липня, 17:37 • 10092 перегляди
Міністр оборони України представив нову команду заступників: хто і за що відповідатиме25 липня, 17:59 • 12205 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 121660 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 87309 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 145417 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 120654 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 140140 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Олександр Сирський
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Німеччина
Норвегія
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 252017 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 365835 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 444849 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 445045 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 430418 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Facebook
Starlink
TikTok

Європарламент може розглянути відмову від російського газу на рік раніше - Reuters

Київ • УНН

 • 610 перегляди

Європейський парламент розглядає пропозиції щодо прискорення відмови ЄС від російського газу до січня 2027 року, на рік раніше від початкового плану Єврокомісії. Законодавці пропонують зобов'язати уряди накладати санкції на компанії, які порушують заборону.

Європарламент може розглянути відмову від російського газу на рік раніше - Reuters

Європейський парламент розглядає пропозиції щодо прискорення відмови Євросоюзу від російського газу на один рік - до січня 2027 року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, країни ЄС готуються до переговорів щодо плану заборонити імпорт російського газу, виходячи з юридичної пропозиції Європейської комісії, щоб повністю відмовитися від імпорту російського газу до 1 січня 2028 року.

Водночас законодавці Європарламенту з питання заборони російського газу запропонували перенести цей термін на 1 січня 2027 року. Про це свідчать документи, які детально описують їхні поправки до пропозиції Єврокомісії.

Автори ініціативи - депутати Інесе Вайдере (Європейська народна партія) та Вілле Нііністьо (партія Зелений союз).

Як стверджують джерела Reuters, уряди країн блоку навряд чи погодяться перенести заборону на російський газ на рік раніше, але законодавці ЄС можуть використати цю вимогу як важіль для забезпечення інших змін у переговорах.

Зокрема, пропонують зобов'язати уряди накладати санкції на компанії, які порушують заборону, в тому числі шляхом анулювання ліцензій на торгівлю енергоносіями.

Нагадаємо

Єврокомісія офіційно запропонувала план поступового припинення імпорту російського газу та нафти в ЄС до кінця 2027 року. Очікується, що це підвищить енергетичну незалежність та конкурентоспроможність Союзу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Європейський парламент
Європейська комісія
Reuters
Європейський Союз
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9