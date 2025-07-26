Європарламент може розглянути відмову від російського газу на рік раніше - Reuters

"Вони вже на підході": Сирський озвучив важливі новини щодо ППО для України

"Вони вже на підході": Сирський озвучив важливі новини щодо ППО для України

"Вони вже на підході": Сирський озвучив важливі новини щодо ППО для України

"Вони вже на підході": Сирський озвучив важливі новини щодо ППО для України 25 липня, 15:59 • 4066 перегляди