Европарламент может рассмотреть отказ от российского газа на год раньше - Reuters

Европейский парламент рассматривает предложения по ускорению отказа Евросоюза от российского газа на один год — до января 2027 года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, страны ЕС готовятся к переговорам по плану запретить импорт российского газа, исходя из юридического предложения Европейской комиссии, чтобы полностью отказаться от импорта российского газа до 1 января 2028 года.

В то же время законодатели Европарламента по вопросу запрета российского газа предложили перенести этот срок на 1 января 2027 года. Об этом свидетельствуют документы, подробно описывающие их поправки к предложению Еврокомиссии.

Авторы инициативы - депутаты Инесе Вайдере (Европейская народная партия) и Вилле Ниинистё (партия Зеленый союз).

Как утверждают источники Reuters, правительства стран блока вряд ли согласятся перенести запрет на российский газ на год раньше, но законодатели ЕС могут использовать это требование как рычаг для обеспечения других изменений в переговорах.

В частности, предлагают обязать правительства налагать санкции на компании, нарушающие запрет, в том числе путем аннулирования лицензий на торговлю энергоносителями.

Напомним

Еврокомиссия официально предложила план постепенного прекращения импорта российского газа и нефти в ЕС до конца 2027 года. Ожидается, что это повысит энергетическую независимость и конкурентоспособность Союза.