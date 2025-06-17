Єврокомісія офіційно запропонувала план відмови ЄС від російських газу та нафти: що передбачається

Єврокомісія офіційно запропонувала план поступового припинення імпорту російського газу та нафти в ЄС, пише УНН.

ЄС поступово та фактично припинить імпорт російського газу та нафти до кінця 2027 року відповідно до пропозиції, висунутої Європейською комісією сьогодні - повідомили у євроінституції.

У Єврокомісії очікують, що це "покладе край схильності ЄС до ринкових та економічних ризиків у сфері безпеки через залежність від російського викопного палива і зрештою підвищить енергетичну незалежність і конкурентоспроможність Союзу".

Сьогоднішня пропозиція, як повідомляється, відповідає дорожній карті REPowerEU, яку Єврокомісія ухвалила минулого місяця.

У ЄС представили дорожню карту відмови від російських енергоносіїв: стосується у тому числі газу, урану та "тіньового флоту" рф

У ній, як зазначається, викладено загальноєвропейський план поступового та добре скоординованого припинення імпорту російського газу в дусі солідарності, здійснюючи чистий перехід. Сьогоднішню пропозицію було розроблено, щоб зберегти безпеку енергопостачання ЄС, одночасно обмежуючи будь-який вплив на ціни та ринки, вказали у євроінституції.

"Обсяги російського газу, що залишилися, можуть бути згорнуті без значних економічних наслідків або ризиків для безпеки постачання завдяки наявності достатньої кількості альтернативних постачальників на світовому ринку газу, добре взаємопов’язаному газовому ринку Союзу та наявності достатньої інфраструктури імпорту в ЄС. Окрім того, сьогоднішня пропозиція має вбудовані гарантії, щоб відповідати реальним умовам газових ринків, надаючи компаніям міцну правову базу", - ідеться у повідомленні.

Поступова та скоординована відмова від російського викопного палива

Запропонований регламент передбачає поетапну відмову від трубопровідного газу та скрапленого природного газу (СПГ), що надходять із російської федерації або експортуються прямо чи опосередковано з неї. У ньому також представлені заходи щодо сприяння повному припиненню імпорту російської нафти до кінця 2027 року.

Країни-члени ЄС повинні будуть представити плани диверсифікації з точними заходами та етапами для поступової відмови від імпорту російського газу та нафти.

Відповідно до передбачуваної поступової заборони на імпорт, імпорт російського газу за новими контрактами буде заборонено з 1 січня 2026 року. Імпорт за існуючими короткостроковими контрактами буде припинено до 17 червня 2026 року, за винятком трубопровідного газу, що поставляється в країни, що не мають виходу до моря, і пов’язаних з довгостроковими контрактами, який буде дозволено до кінця 2027 року. Імпорт за довгостроковими контрактами буде припинено до кінця 2027 року.

Також вказано, що будуть заборонені довгострокові контракти на послуги LNG-терміналів для клієнтів з росії або підконтрольних російським підприємствам. Це, як очікується, забезпечить можливість перенаправлення потужностей терміналів до альтернативних постачальників, "що зрештою підвищить стійкість енергетичних ринків".

"Цей поетапний підхід допоможе ефективно зупинити імпорт російського газу, водночас обмежуючи можливий вплив на ціни на енергоносії в Союзі та уникаючи будь-яких ризиків для безпеки постачання. Єврокомісія підтримуватиме держави-члени протягом усього процесу. Вона уважно стежитиме разом з Агентством ЄС з питань співробітництва енергетичних регуляторів (ACER) за прогресом і наслідками поступового припинення імпорту російського газу та нафти. У разі загрози безпеці постачання однієї чи кількох держав-членів Єврокомісія може вжити необхідних екстрених заходів", - зазначається у повідомленні.

Відповідно до запропонованого регламенту, компанії, які мають контракти на поставку російського газу, повинні будуть надавати інформацію Єврокомісії. Окрім того, імпортери російського газу повинні будуть надавати митним органам всю необхідну інформацію, що підтверджує шлях імпортованого газу від його фактичного походження до пункту імпорту в ЄС.

Запропонований регламент буде підданий законодавчому процесу спільного ухвалення рішень, тобто Європейський парламент і Рада ЄС повинні його ухвалити. Ухвалення в Раді ЄС, як повідомляється, "потребуватиме кваліфікованої більшості".

Єврокомісія обіцяє продовжувати дуже тісно співпрацювати з державами-членами ЄС "стосовно зусиль щодо диверсифікації та покращення інфраструктури, особливо з тими, які найбільше постраждали".

Єврокомісія готує план заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року - Reuters