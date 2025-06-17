Єврокомісія готує план заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року - Reuters

Європейська комісія планує законодавчо закріпити заборону на імпорт російського газу та зрідженого природного газу (ЗПГ) до кінця 2027 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними внутрішнього документа, який опинився у розпорядженні Reuters, заборона на нові контракти почне діяти з 1 січня 2026 року – стосуватиметься як трубопровідного газу, так і ЗПГ. День початку виконання зобов’язань за короткостроковими контрактами, укладеними до 17 червня 2025 року, перенесено на 17 червня 2026 року. Заборону на довгострокові контракти заплановано з 1 січня 2028 року.

Також у пропозиції передбачено поступову заборону сервісного обслуговування російських ЗПГ-терміналів на території ЄС, а компанії-імпортери зобов’яжуть розкривати умови угод перед європейською та національними владними інституціями.

Комісар ЄС з енергетики Ден Йоргенсен висловився про юридичну силу заборони.

Оскільки це буде заборона, заборона, компанії не матимуть юридичних проблем. Це форс-мажор, як і якби це була санкція – сказав він журналістам.

Йоргенсен підтвердив, що заходи передбачають правові механізми, які дозволять уникнути вето від Угорщини та Словаччини.

Вони розроблені таким чином, щоб компанії могли скористатися договірним пунктом про форс-мажор … навіть якщо компроміс не буде досягнуто всіма членами ЄС – зазначив комісар.

Також він зауважив, що у першій черзі фокусують увагу саме на газі, натомість темі ядерного палива присвятять окрему ініціативу згодом.

Додатково

Доля Угорщини та Словаччини досі залишається ключовою. Обидві країни заявляли, що можуть накласти вето на нові санкції через високу енергозалежність від російського газу.

Пропозиція буде внесена на голосування за підсиленою більшістю – за участі щонайменше 15 держав-членів та підтримку Європарламенту – щоб обійти можливе вето окремих країн.

Водночас, міністр промисловості Франції Марк Ферраччі висловив підтримку плану.

Ми повністю підтримуємо цей план у принципі, з метою забезпечення пошуку правильних рішень для забезпечення максимальної безпеки для бізнесу – заявив він журналістам.

Довідка

Перед повномасштабним російським вторгненням у 2022 році ЄС імпортував близько 45% газу з росії. Станом на теперішній час цей показник знизився до 19%.

У рамках стратегії REPowerEU Єврокомісія також планує забезпечити диверсифікацію поставок природного газу шляхом нарощення обсягів ЗПГ, переходу на відновлювані джерела енергії та покращення енергоефективності.

Запропонована заборона є важливим кроком до зміцнення енергетичної безпеки ЄС. Для України це сигнал про підтвердження європейської рішучості у відмові від російських енергетичних ресурсів. Подібна жорстка політика посилює шанси України на інтеграцію в європейські енергетичні та політичні структури, зменшуючи ризики залежності від агресора.

Також повідомлялось, що Європейська комісія 6 травня представила дорожню карту щодо повного припинення ЄС залежності від російських енергоносіїв, що передбачає пропозицію припинити імпорт російського газу блоком до кінця 2027 року, "нові дії" щодо вирішення проблеми "тіньового флоту" росії нафтових танкерів, і обіцяє пропозиції щодо російської ядерної енергетики у червні.