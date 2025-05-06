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У ЄС представили дорожню карту відмови від російських енергоносіїв: стосується у тому числі газу, урану та "тіньового флоту" рф

Київ • УНН

 • 17341 перегляди

Єврокомісія представила план REPowerEU для повної енергетичної незалежності від рф. Планується поступове вилучення російських нафти, газу та ядерної енергії з ринків ЄС.

У ЄС представили дорожню карту відмови від російських енергоносіїв: стосується у тому числі газу, урану та "тіньового флоту" рф

Європейська комісія 6 травня представила дорожню карту щодо повного припинення ЄС залежності від російських енергоносіїв, що передбачає пропозицію припинити імпорт російського газу блоком до кінця 2027 року, "нові дії" щодо вирішення проблеми "тіньового флоту" росії нафтових танкерів, і обіцяє пропозиції щодо російської ядерної енергетики у червні, пише УНН.

Деталі

"ЄС припинить свою залежність від російських енергоносіїв, припинивши імпорт російського газу та нафти та поступово відмовившись від російської атомної енергії, одночасно гарантуючи стабільні постачання енергії та ціни по всьому Союзу. Дорожня карта REPowerEU, представлена ​​сьогодні Європейською комісією, прокладає шлях забезпечення повної енергетичної незалежності ЄС від росії", - повідомили у євроінституції.

Як вказано, "попри значний прогрес, досягнутий у межах плану REPowerEU та санкцій після вторгнення росії до України, у 2024 році ЄС побачив відновлення імпорту російського газу". Тому, як зазначається, "необхідні більш скоординовані дії, оскільки надмірна залежність ЄС від імпорту російських енергоносіїв становлять загрозу безпеці".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила: "Війна в Україні жорстоко оголила ризики шантажу, економічного примусу та цінових шоків. З REPowerEU ми диверсифікували наші постачання енергії та різко скоротили колишню залежність Європи від російського викопного палива. Тепер настав час для Європи повністю розірвати свої енергетичні зв'язки із ненадійним постачальником. І енергія, яка надходить на наш континент, не має оплачувати агресивну війну проти України. Ми зобов'язані цим нашим громадянам, нашим компаніям та нашим хоробрим українським друзям".

Дорожня карта, як повідомляється, передбачає "поступове вилучення російської нафти, газу та ядерної енергії з ринків ЄС, що відбуватиметься скоординовано та безпечно у міру просування енергетичного переходу" блоку. Заходи були розроблені для збереження безпеки постачання енергоносіїв в ЄС, обмежуючи при цьому будь-який вплив на ціни та ринки, зазначили у євроінституції.

Станом на 2025 рік, як вказано, очікується, що світові постачання СПГ швидко зростатимуть, а попит на газ знизиться. "При повній реалізації рамок енергетичного переходу та плану Action Plan for Affordable Energy очікується, що ЄС замінить до 100 млрд кубометрів природного газу до 2030 року, що означає зниження попиту на 40-50 млрд кубометрів до 2027 року. У той же час очікується, що потужності СПГ збільшаться приблизно на 200 млрд кубометрів до 2028 року, що вп'ятеро більше, ніж поточний імпорт ЄС російського газу", - зазначили у Єврокомісії.

За сьогоднішньою дорожньою картою, як вказано, послідують "законодавчі пропозиції Єврокомісії наступного місяця".

Скоординоване та поетапне припинення поставок російських енергоносіїв

Єврокомісія, як вказано, працюватиме з країнами-членами ЄС, щоб гарантувати, що загальноєвропейське припинення імпорту російських енергоносіїв буде поступовим та добре скоординованим по всьому Союзу. Їм, як повідомляється, буде запропоновано підготувати плани на національному рівні до кінця цього року, виклавши, як вони сприятимуть припиненню імпорту російського газу, ядерної енергії та нафти.

Усі заходи, як зазначили у Єврокомісії, будуть супроводжуватися постійними зусиллями щодо прискорення енергетичного переходу ЄС та диверсифікації постачання енергоносіїв, у тому числі за допомогою агрегації попиту на газ та кращого використання інфраструктури, щоб унеможливити ризики для безпеки постачання та стабільності ринку.

Що стосується газу, як вказано, "майбутні пропозиції покращать прозорість, моніторинг та простежуваність російського газу на ринках ЄС". 

Важливо, що новим контрактам з постачальниками російського газу (трубопровідного та СПГ) будуть запобігати, а існуючі спотові контракти будуть припинені до кінця 2025 року. Цей захід гарантує, що вже до кінця цього року ЄС скоротить на третину залишки поставок російського газу. Крім того, Єврокомісія запропонує припинити імпорт, що залишився, російського газу до кінця 2027 року

- зазначили у Єврокомісії.

Відповідно до дорожньої карти Єврокомісія, як зазначається, також "запропонує нові дії щодо вирішення проблеми "тіньового флоту" росії, що перевозить нафту".

"Щодо ядерної енергетики, то пропозиції, які надійдуть наступного місяця, включатимуть заходи щодо російського імпорту збагаченого урану, а також обмеження на нові контракти на постачання, спільно підписані Агентством з постачання Євратому (ESA) для урану, збагаченого урану та інших ядерних матеріалів, отриманих з росії. Також передбачається Європейська ініціатива долини радіоізотопів (European Radioisotopes Valley Initiative) для забезпечення постачання медичних радіоізотопів до ЄС за рахунок збільшення власного виробництва", - вказали у Єврокомісії.

ЄС шукає шляхи розірвати газові зв'язки з росією, але юридичні важелі обмежені 05.05.25, 12:28 • 6714 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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