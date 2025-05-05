ЄС шукає шляхи розірвати газові зв'язки з росією, але юридичні важелі обмежені

Порушення газових контрактів між ЄС та рф оцінюються приблизно в 18,5 мільярдів євро. Припинення імпорту викопного палива з росії потребує рішучих кроків в середині ЄС - це представлення зрозумілої дорожньої карти щодо відповідного скасування і допомога компаніям, яким потрібно довести зміни обставин після 2022 року.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

ЄС має на меті припинити імпорт викопного палива з росії. У рамках цього, завтра очікується оголошення дорожньої карти поетапного припинення газових зв'язків Європейського Союзу з рф.

Слід зазначити, що з початку повномасштабної війни росії в Україні, "Газпром" та європейські компанії порушили судові позови щодо порушених газових контрактів та пропущених платежів.

Контракти з російською газовою компанією "Газпром" містять умови "бери або плати", які вимагають від покупців, які відмовляються від поставок газу, сплачувати до 95% контрактних обсягів.

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З одного боку, юридичні експерти заявили, що санкції на імпорт російського газу є найефективнішим заходом для поступової відмови від російського газу.

Це вимагатиме одноголосного схвалення всіх 27 країн ЄС. Втім Словаччина та Угорщина прагнуть підтримувати тісні політичні та ділові зв'язки з Росією.

Водночас ЄС повинен зосередитися на допомозі компаніям підтвердити підстави для перегляду та потенційного розірвання російських контрактів - через зміни обставин у зв'язку з діями рф, починаючи з 2022 року. Про це ідеться у коментарі Девід Гавербеке, партнера юридичної фірми Fieldfisher.

Я б спробував покластися на регулювання ЄС, прийняте з 2023 року, та посилатися на труднощі, виходячи зі змін у регуляторній базі