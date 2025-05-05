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ЄС шукає шляхи розірвати газові зв'язки з росією, але юридичні важелі обмежені

Київ • УНН

 • 4130 перегляди

ЄС прагне припинити імпорт російського газу та планує оголосити дорожню карту відмови від нього. Судові спори щодо порушених контрактів сягають 18,5 млрд євро.

ЄС шукає шляхи розірвати газові зв'язки з росією, але юридичні важелі обмежені

Порушення газових контрактів між ЄС та рф оцінюються приблизно в 18,5 мільярдів євро. Припинення імпорту викопного палива з росії потребує рішучих кроків в середині ЄС - це представлення зрозумілої дорожньої карти щодо відповідного скасування і допомога компаніям, яким потрібно довести зміни обставин після 2022 року.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

ЄС має на меті припинити імпорт викопного палива з росії. У рамках цього, завтра очікується оголошення дорожньої карти поетапного припинення газових зв'язків Європейського Союзу з рф.

Слід зазначити, що з початку повномасштабної війни росії в Україні, "Газпром" та європейські компанії порушили судові позови щодо порушених газових контрактів та пропущених платежів.

Вартість цих суперечок приблизно в 18,5 мільярда євро (21 мільярд доларів США)

- пише Reuters, посилаючись на розрахунки, згідно з судовими документами.

Контракти з російською газовою компанією "Газпром" містять умови "бери або плати", які вимагають від покупців, які відмовляються від поставок газу, сплачувати до 95% контрактних обсягів.

ЄС збільшив закупівлі ЗПГ і трубопровідного газу з росії на 18% - ЗМІ 27.03.25, 12:48 • 21671 перегляд

З одного боку, юридичні експерти заявили, що санкції на імпорт російського газу є найефективнішим заходом для поступової відмови від російського газу.

Це вимагатиме одноголосного схвалення всіх 27 країн ЄС. Втім Словаччина та Угорщина прагнуть підтримувати тісні політичні та ділові зв'язки з Росією.

- пише видання. 

Водночас  ЄС повинен зосередитися на допомозі компаніям підтвердити підстави для перегляду та потенційного розірвання російських контрактів - через зміни обставин у зв'язку з діями рф, починаючи з 2022 року. Про це ідеться у коментарі Девід Гавербеке, партнера юридичної фірми Fieldfisher. 

Я б спробував покластися на регулювання ЄС, прийняте з 2023 року, та посилатися на труднощі, виходячи зі змін у регуляторній базі

- сказав він.

Іншим варіантом може бути примус до майбутніх закупівель російського ЗПГ через схему спільних закупівель ЄС та встановлення максимальної квоти на обсяги, які можна купувати, додав Гавербеке.

Нагадаємо

З 1 січня 2025 року Україна зупинила транзит російського газу через свою територію. ЄС заявляє про готовність до змін.

Європа обговорює відновлення імпорту газу з рф на тлі побоювань щодо залежності від США. Німеччина закликає повернути постачання газу для підтримки промисловості.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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