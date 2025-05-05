ЕС ищет пути разорвать газовые связи с россией, но юридические рычаги ограничены

Нарушения газовых контрактов между ЕС и рф оцениваются примерно в 18,5 миллиардов евро. Прекращение импорта ископаемого топлива из россии требует решительных шагов внутри ЕС - это представление понятной дорожной карты относительно соответствующей отмены и помощь компаниям, которым нужно доказать изменения обстоятельств после 2022 года.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

ЕС ставит целью прекратить импорт ископаемого топлива из России. В рамках этого завтра ожидается объявление дорожной карты поэтапного прекращения газовых связей Европейского Союза с РФ.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны россии в Украине, "Газпром" и европейские компании нарушили судебные иски по поводу нарушенных газовых контрактов и пропущенных платежей.

Контракты с российской газовой компанией "Газпром" содержат условия "бери или плати", которые требуют от покупателей, отказывающихся от поставок газа, платить до 95% контрактных объемов.

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С одной стороны, юридические эксперты заявили, что санкции на импорт российского газа являются самым эффективным мероприятием для постепенного отказа от российского газа.

Это потребует единогласного одобрения всех 27 стран ЕС, но Словакия и Венгрия стремились поддерживать тесные политические и деловые связи с Россией, а последняя пообещала блокировать энергетические санкции.

В то же время ЕС должен сосредоточиться на помощи компаниям подтвердить основания для пересмотра и потенциального расторжения российских контрактов - из-за изменений обстоятельств в связи с действиями рф, начиная с 2022 года. Об этом говорится в комментарии Дэвид Гавербеке, партнера юридической фирмы Fieldfisher.

Я бы попытался положиться на регулирование ЕС, принятое с 2023 года, и ссылаться на трудности, исходя из изменений в регуляторной базе