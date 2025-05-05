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ЕС ищет пути разорвать газовые связи с россией, но юридические рычаги ограничены

Киев • УНН

 • 3130 просмотра

ЕС стремится прекратить импорт российского газа и планирует объявить дорожную карту отказа от него. Судебные споры по нарушенным контрактам достигают 18,5 млрд евро.

ЕС ищет пути разорвать газовые связи с россией, но юридические рычаги ограничены

Нарушения газовых контрактов между ЕС и рф оцениваются примерно в 18,5 миллиардов евро. Прекращение импорта ископаемого топлива из россии требует решительных шагов внутри ЕС - это представление понятной дорожной карты относительно соответствующей отмены и помощь компаниям, которым нужно доказать изменения обстоятельств после 2022 года.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

ЕС ставит целью прекратить импорт ископаемого топлива из России. В рамках этого завтра ожидается объявление дорожной карты поэтапного прекращения газовых связей Европейского Союза с РФ.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны россии в Украине, "Газпром" и европейские компании нарушили судебные иски по поводу нарушенных газовых контрактов и пропущенных платежей.

Стоимость этих споров примерно в 18,5 миллиарда евро (21 миллиард долларов США)

- пишет Reuters, ссылаясь на расчеты, согласно судебным документам.

Контракты с российской газовой компанией "Газпром" содержат условия "бери или плати", которые требуют от покупателей, отказывающихся от поставок газа, платить до 95% контрактных объемов.

ЕС увеличил закупки СПГ и трубопроводного газа из россии на 18% - СМИ27.03.25, 12:48 • 21671 просмотр

С одной стороны, юридические эксперты заявили, что санкции на импорт российского газа являются самым эффективным мероприятием для постепенного отказа от российского газа.

Это потребует единогласного одобрения всех 27 стран ЕС, но Словакия и Венгрия стремились поддерживать тесные политические и деловые связи с Россией, а последняя пообещала блокировать энергетические санкции.

- пишет издание. 

В то же время  ЕС должен сосредоточиться на помощи компаниям подтвердить основания для пересмотра и потенциального расторжения российских контрактов - из-за изменений обстоятельств в связи с действиями рф, начиная с 2022 года. Об этом говорится в комментарии Дэвид Гавербеке, партнера юридической фирмы Fieldfisher. 

Я бы попытался положиться на регулирование ЕС, принятое с 2023 года, и ссылаться на трудности, исходя из изменений в регуляторной базе

- сказал он.

Другим вариантом может быть принуждение к будущим закупкам российского СПГ через схему совместных закупок ЕС и установление максимальной квоты на объемы, которые можно покупать, добавил Гавербеке.

Напомним

С 1 января 2025 года Украина остановила транзит российского газа через свою территорию. ЕС заявляет о готовности к изменениям.

Европа обсуждает возобновление импорта газа из рф на фоне опасений относительно зависимости от США. Германия призывает вернуть поставки газа для поддержки промышленности.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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