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В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф

Киев • УНН

 • 12623 просмотра

Еврокомиссия представила план REPowerEU для полной энергетической независимости от рф. Планируется постепенное изъятие российской нефти, газа и ядерной энергии с рынков ЕС.

В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф

Европейская комиссия 6 мая представила дорожную карту по полному прекращению ЕС зависимости от российских энергоносителей, предусматривающую предложение прекратить импорт российского газа блоком до конца 2027 года, "новые действия" по решению проблемы "теневого флота" российских нефтяных танкеров, и обещает предложения по российской ядерной энергетике в июне, пишет УНН.

Детали

"ЕС прекратит свою зависимость от российских энергоносителей, прекратив импорт российского газа и нефти и постепенно отказавшись от российской атомной энергии, одновременно гарантируя стабильные поставки энергии и цены по всему Союзу. Дорожная карта REPowerEU, представленная сегодня Европейской комиссией, прокладывает путь обеспечения полной энергетической независимости ЕС от россии", - сообщили в евроинституте.

Как указано, "несмотря на значительный прогресс, достигнутый в рамках плана REPowerEU и санкций после вторжения россии в Украину, в 2024 году ЕС увидел возобновление импорта российского газа". Поэтому, как отмечается, "необходимы более скоординированные действия, поскольку чрезмерная зависимость ЕС от импорта российских энергоносителей представляют угрозу безопасности".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Война в Украине жестоко обнажила риски шантажа, экономического принуждения и ценовых шоков. С REPowerEU мы диверсифицировали наши поставки энергии и резко сократили прежнюю зависимость Европы от российского ископаемого топлива. Теперь пришло время для Европы полностью разорвать свои энергетические связи с ненадежным поставщиком. И энергия, поступающая на наш континент, не должна оплачивать агрессивную войну против Украины. Мы обязаны этим нашим гражданам, нашим компаниям и нашим храбрым украинским друзьям".

Дорожная карта, как сообщается, предусматривает "постепенное изъятие российской нефти, газа и ядерной энергии с рынков ЕС, что будет происходить скоординированно и безопасно по мере продвижения энергетического перехода" блока. Меры были разработаны для сохранения безопасности поставок энергоносителей в ЕС, ограничивая при этом любое влияние на цены и рынки, отметили в евроинституте.

По состоянию на 2025 год, как указано, ожидается, что мировые поставки СПГ будут быстро расти, а спрос на газ снизится. "При полной реализации рамок энергетического перехода и плана Action Plan for Affordable Energy ожидается, что ЕС заменит до 100 млрд кубометров природного газа к 2030 году, что означает снижение спроса на 40-50 млрд кубометров к 2027 году. В то же время ожидается, что мощности СПГ увеличатся примерно на 200 млрд кубометров к 2028 году, что в пять раз больше, чем текущий импорт ЕС российского газа", - отметили в Еврокомиссии.

За сегодняшней дорожной картой, как указано, последуют "законодательные предложения Еврокомиссии в следующем месяце".

Скоординированное и поэтапное прекращение поставок российских энергоносителей

Еврокомиссия, как указано, будет работать со странами-членами ЕС, чтобы гарантировать, что общеевропейское прекращение импорта российских энергоносителей будет постепенным и хорошо скоординированным по всему Союзу. Им, как сообщается, будет предложено подготовить планы на национальном уровне до конца этого года, изложив, как они будут способствовать прекращению импорта российского газа, ядерной энергии и нефти.

Все мероприятия, как отметили в Еврокомиссии, будут сопровождаться постоянными усилиями по ускорению энергетического перехода ЕС и диверсификации поставок энергоносителей, в том числе с помощью агрегации спроса на газ и лучшего использования инфраструктуры, чтобы исключить риски для безопасности поставок и стабильности рынка.

Что касается газа, как указано, "будущие предложения улучшат прозрачность, мониторинг и прослеживаемость российского газа на рынках ЕС". 

Важно, что новые контракты с поставщиками российского газа (трубопроводного и СПГ) будут предотвращены, а существующие спотовые контракты будут прекращены до конца 2025 года. Эта мера гарантирует, что уже к концу этого года ЕС сократит на треть остатки поставок российского газа. Кроме того, Еврокомиссия предложит прекратить импорт, оставшийся, российского газа до конца 2027 года

- отметили в Еврокомиссии.

В соответствии с дорожной картой Еврокомиссия, как отмечается, также "предложит новые действия по решению проблемы "теневого флота" россии, перевозящего нефть".

"Что касается ядерной энергетики, то предложения, которые поступят в следующем месяце, будут включать меры по российскому импорту обогащенного урана, а также ограничения на новые контракты на поставки, совместно подписанные Агентством по поставкам Евратома (ESA) для урана, обогащенного урана и других ядерных материалов, полученных из россии. Также предполагается Европейская инициатива долины радиоизотопов (European Radioisotopes Valley Initiative) для обеспечения поставок медицинских радиоизотопов в ЕС за счет увеличения собственного производства", - указали в Еврокомиссии.

ЕС ищет пути разорвать газовые связи с россией, но юридические рычаги ограничены05.05.25, 12:28 • 6712 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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