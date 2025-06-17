Еврокомиссия готовит план запрета импорта российского газа к концу 2027 года – Reuters

Европейская комиссия планирует законодательно закрепить запрет на импорт российского газа и сжиженного природного газа (СПГ) до конца 2027 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным внутреннего документа, оказавшегося в распоряжении Reuters, запрет на новые контракты начнет действовать с 1 января 2026 года – будет касаться как трубопроводного газа, так и СПГ. День начала выполнения обязательств по краткосрочным контрактам, заключенным до 17 июня 2025 года, перенесен на 17 июня 2026 года. Запрет на долгосрочные контракты запланирован с 1 января 2028 года.

Также в предложении предусмотрен постепенный запрет сервисного обслуживания российских СПГ-терминалов на территории ЕС, а компании-импортеры обяжут раскрывать условия соглашений перед европейскими и национальными властными институтами.

Комиссар ЕС по энергетике Ден Йоргенсен высказался о юридической силе запрета.

Поскольку это будет запрет, запрет, у компаний не будет юридических проблем. Это форс-мажор, как и если бы это была санкция – сказал он журналистам.

Йоргенсен подтвердил, что меры предусматривают правовые механизмы, которые позволят избежать вето от Венгрии и Словакии.

Они разработаны таким образом, чтобы компании могли воспользоваться договорным пунктом о форс-мажоре … даже если компромисс не будет достигнут всеми членами ЕС – отметил комиссар.

Также он отметил, что в первой очереди фокусируют внимание именно на газе, зато теме ядерного топлива посвятят отдельную инициативу впоследствии.

Дополнительно

Судьба Венгрии и Словакии до сих пор остается ключевой. Обе страны заявляли, что могут наложить вето на новые санкции из-за высокой энергозависимости от российского газа.

Предложение будет внесено на голосование по усиленному большинству – с участием не менее 15 государств-членов и поддержку Европарламента – чтобы обойти возможное вето отдельных стран.

В то же время, министр промышленности Франции Марк Ферраччи высказал поддержку плану.

Мы полностью поддерживаем этот план в принципе, с целью обеспечения поиска правильных решений для обеспечения максимальной безопасности для бизнеса – заявил он журналистам.

Справка

Перед полномасштабным российским вторжением в 2022 году ЕС импортировал около 45% газа из россии. По состоянию на настоящее время этот показатель снизился до 19%.

В рамках стратегии REPowerEU Еврокомиссия также планирует обеспечить диверсификацию поставок природного газа путем наращивания объемов СПГ, перехода на возобновляемые источники энергии и улучшения энергоэффективности.

Предложенный запрет является важным шагом к укреплению энергетической безопасности ЕС. Для Украины это сигнал о подтверждении европейской решимости в отказе от российских энергетических ресурсов. Подобная жесткая политика усиливает шансы Украины на интеграцию в европейские энергетические и политические структуры, уменьшая риски зависимости от агрессора.

Также сообщалось, что Европейская комиссия 6 мая представила дорожную карту по полному прекращению ЕС зависимости от российских энергоносителей, предусматривающую предложение прекратить импорт российского газа блоком до конца 2027 года, "новые действия" по решению проблемы "теневого флота" россии нефтяных танкеров, и обещает предложения по российской ядерной энергетике в июне.