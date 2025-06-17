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Еврокомиссия официально предложила план отказа ЕС от российских газа и нефти: что предусматривается

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Еврокомиссия официально предложила план постепенного прекращения импорта российского газа и нефти в ЕС к концу 2027 года. Ожидается, что это повысит энергетическую независимость и конкурентоспособность Союза.

Еврокомиссия официально предложила план отказа ЕС от российских газа и нефти: что предусматривается

Еврокомиссия официально предложила план постепенного прекращения импорта российского газа и нефти в ЕС, пишет УНН.

ЕС постепенно и фактически прекратит импорт российского газа и нефти к концу 2027 года в соответствии с предложением, выдвинутым Европейской комиссией сегодня

- сообщили в евроинституте.

В Еврокомиссии ожидают, что это "положит конец склонности ЕС к рыночным и экономическим рискам в сфере безопасности из-за зависимости от российского ископаемого топлива и в конечном итоге повысит энергетическую независимость и конкурентоспособность Союза".

Сегодняшнее предложение, как сообщается, соответствует дорожной карте REPowerEU, которую Еврокомиссия приняла в прошлом месяце.

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В ней, как отмечается, изложен общеевропейский план постепенного и хорошо скоординированного прекращения импорта российского газа в духе солидарности, осуществляя чистый переход. Сегодняшнее предложение было разработано, чтобы сохранить безопасность энергоснабжения ЕС, одновременно ограничивая любое влияние на цены и рынки, указали в евроинституте.

"Оставшиеся объемы российского газа могут быть свернуты без значительных экономических последствий или рисков для безопасности поставок благодаря наличию достаточного количества альтернативных поставщиков на мировом рынке газа, хорошо взаимосвязанному газовому рынку Союза и наличию достаточной инфраструктуры импорта в ЕС. Кроме того, сегодняшнее предложение имеет встроенные гарантии, чтобы соответствовать реальным условиям газовых рынков, предоставляя компаниям прочную правовую базу", - говорится в сообщении.

Постепенный и скоординированный отказ от российского ископаемого топлива

Предложенный регламент предусматривает поэтапный отказ от трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ), поступающих из российской федерации или экспортируемых прямо или косвенно из нее. В нем также представлены меры по содействию полному прекращению импорта российской нефти до конца 2027 года.

Страны-члены ЕС должны будут представить планы диверсификации с точными мерами и этапами для постепенного отказа от импорта российского газа и нефти.

В соответствии с предполагаемым постепенным запретом на импорт, импорт российского газа по новым контрактам будет запрещен с 1 января 2026 года. Импорт по существующим краткосрочным контрактам будет прекращен до 17 июня 2026 года, за исключением трубопроводного газа, поставляемого в страны, не имеющие выхода к морю, и связанных с долгосрочными контрактами, который будет разрешен до конца 2027 года. Импорт по долгосрочным контрактам будет прекращен до конца 2027 года

Также указано, что будут запрещены долгосрочные контракты на услуги LNG-терминалов для клиентов из россии или подконтрольных российским предприятиям. Это, как ожидается, обеспечит возможность перенаправления мощностей терминалов к альтернативным поставщикам, "что в конечном итоге повысит устойчивость энергетических рынков".

"Этот поэтапный подход поможет эффективно остановить импорт российского газа, одновременно ограничивая возможное влияние на цены на энергоносители в Союзе и избегая любых рисков для безопасности поставок. Еврокомиссия будет поддерживать государства-члены на протяжении всего процесса. Она будет внимательно следить вместе с Агентством ЕС по вопросам сотрудничества энергетических регуляторов (ACER) за прогрессом и последствиями постепенного прекращения импорта российского газа и нефти. В случае угрозы безопасности поставок одного или нескольких государств-членов Еврокомиссия может принять необходимые экстренные меры", - отмечается в сообщении.

В соответствии с предложенным регламентом, компании, имеющие контракты на поставку российского газа, должны будут предоставлять информацию Еврокомиссии. Кроме того, импортеры российского газа должны будут предоставлять таможенным органам всю необходимую информацию, подтверждающую путь импортируемого газа от его фактического происхождения до пункта импорта в ЕС.

Предложенный регламент будет подвергнут законодательному процессу совместного принятия решений, то есть Европейский парламент и Совет ЕС должны его принять. Принятие в Совете ЕС, как сообщается, "потребует квалифицированного большинства".

Еврокомиссия обещает продолжать очень тесно сотрудничать с государствами-членами ЕС "в отношении усилий по диверсификации и улучшению инфраструктуры, особенно с теми, которые больше всего пострадали".

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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