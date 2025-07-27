Санкції Заходу посилюють ізоляцію калінінграда, морські шляхи перевантажені - СЗР

Санкції країн Заходу проти росії за повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році посилюють ізоляцію калінінграда, який не має сухопутного сполучення з рештою території рф і сполучений лише морем. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

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Попри анексію Криму і початок окупації Донбасу у 2014 році, більшість поставок у калінінград здійснювалися через Литву, але відтепер через квоти та обмеження маршрут став недоступним.

Навантаження змістилося на морські шляхи: якщо у 2019 році каботаж становив 0,4 млн тонн, то у 2024 році лише компанія "Оборонлогістика" перевезла понад 2 млн тонн. Проте поромна інфраструктура виявилася перевантаженою – черги, дефіцит місць і скорочення фоту ускладнюють постачання – заявили у СЗР.

При цьому у вкрай скрутному становищі опинився малий бізнес калінінградської області: великі оператори витісняють своїх дрібних конкурентів з ринку і завчасно резервують міста, використовуючи адміністративний ресурс.

Санкції не лише дестабілізують логістику, але й поглиблюють соціально-економічні дисбаланси в регіоні, демонструючи вразливість системи – уточнили в українській зовнішній розвідці.

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