В Кривом Роге представитель ТЦК избил пожилого мужчину: открыто уголовное дело

Правоохранители начали уголовное производство после инцидента в Кривом Роге, где сотрудник ТЦК и СП подрался с местным жителем. Дело квалифицировано как умышленное легкое телесное повреждение, также рассматривается вопрос о служебном расследовании действий полицейского, который не вмешался в конфликт. Об этом сообщила Национальная полиция, передает УНН.

Детали

Правоохранители сообщили, что обнаружили видео во время мониторинга социальных сетей. На нем зафиксирован конфликт с участием гражданского мужчины и сотрудника ТЦК и СП.

Установлено, что событие имело место 25 июля на территории Металлургического района города. По факту нанесения телесных повреждений местному жителю открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины - говорится в сообщении.

Как сообщили пользователи социальных сетей, пожилой мужчина что-то сказал водителю буса, который выехал с территории центра укомплектования. После чего тот набросился на него с кулаками. С разбитой головой гражданского забрала скорая.

На видео полицейский, находившийся рядом, на избиение человека не реагировал.

"Сейчас решается вопрос о проведении служебного расследования в отношении действий полицейского", - добавили в полиции.

В Полтаве люди перекрыли дорогу авто ТЦК, некоторые мобилизованные сбежали