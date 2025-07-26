В Полтаве люди перекрыли дорогу авто ТЦК, некоторые мобилизованные сбежали

В Полтаве группа людей перекрыла дорогу транспортному средству, в котором в учебный центр направлялись мобилизованные мужчины. Из-за силовых действий со стороны гражданских автомобиль получил повреждения, некоторые мобилизованные исчезли в неизвестном направлении. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК и СП в субботу, передает УНН.

Детали

В ТЦК заявили, что в результате препятствования законной деятельности ТЦК и СП ВСУ недополучили пополнение, соответственно кто-то из военных на фронте потерял возможность передохнуть.

"Событие произошло 25 июля около 20 часов вечера - группа людей в гражданском перекрыла дорогу транспортному средству, в котором в учебный центр направлялись мобилизованные мужчины. В результате силовых действий со стороны гражданских лиц авто получило повреждения, некоторые мобилизованные исчезли в неизвестном направлении", - информирует ТЦК.

По факту препятствования законной деятельности ВСУ со стороны гражданских граждан направлено представление в СБУ. В отношении мобилизованных военнослужащих, совершивших СЗЧ, сообщено ГБР.

"Информируем, что препятствование законной деятельности ВСУ является уголовным преступлением, которое наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. А если это привело к гибели людей или другим тяжким последствиям, - на срок от восьми до пятнадцати лет", - говорится в сообщении.

Также в ТЦК отметили, что после мобилизации (издания приказа начальника ТЦК и СП о призыве во время мобилизации) гражданский гражданин юридически становится военнослужащим. В случае оставления им транспортного средства на пути в учебный центр или непосредственно учебного центра во время обучения - к нему применяются санкции как к военнослужащему - статья 407 УК (самовольное оставление воинской части или места службы) - от 5 до 10 лет лишения свободы.

Если же он уклоняется от военной службы путем самокалечения, симуляции болезни, подделки документов или другого обмана - он подпадает под санкцию статьи 409 УК - от 5 до 10 лет лишения свободы.

На видео из Полтавы, опубликованном в TikTok, женщина утверждает, что ее мужа, который был в авто ТЦК, якобы избивали.

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Напомним

В селе Микуличин в Ивано-Франковской области произошел конфликт между группой местных жителей и работниками полиции и ТЦК во время проверки документов у мужчины. Он начал убегать, однако его оперативно задержали.