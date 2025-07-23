Конфлікт із ТЦК на Прикарпатті: під час перевірки документів чоловік втік, а жителі вступили в суперечку з поліцією

$41.770.05
48.870.07
ukenru
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Ексклюзив
10:37 • 29113 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
09:26 • 32794 перегляди
"Домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно": Зеленський зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних органів
Ексклюзив
08:25 • 47543 перегляди
Чоловік помер під час затримання поліцією на Вінниччині: за справу взялося ДБР
07:59 • 56791 перегляди
Переговори між Україною та росією відбудуться в Стамбулі близько 19:00 - джерела
06:28 • 131525 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати
23 липня, 05:05 • 76111 перегляди
50 днів Трампа для рф: термін не є фіксованим - Держдеп
22 липня, 22:51 • 76276 перегляди
Антикорупційну інфраструктуру України необхідно очистити від російських впливів - Зеленський
22 липня, 18:15 • 83883 перегляди
Помер легендарний рок-музикант Оззі Осборн
Ексклюзив
22 липня, 15:21 • 121067 перегляди
Нова обкладинка TIME Kidnapping привернула увагу всього світу до болю України - Олена Сосєдка
Ексклюзив
22 липня, 14:31 • 114470 перегляди
Кримінальна справа вдарить по репутації АРМА: експерт наголошує, що аудит роботи агентства потрібен був “ще вчора”
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
6.3м/с
44%
745мм
Популярнi новини
Україна уклала нові контракти на дрони-перехоплювачі на 3 мільярди гривень - Зеленський23 липня, 02:46 • 41395 перегляди
Financial Times: Війна в Україні визначить майбутнє всього світу23 липня, 03:12 • 89203 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку23 липня, 05:00 • 153853 перегляди
Зеленський отримав доповідь голови МВС про обставини загибелі командира бригади "Лють"06:19 • 32592 перегляди
ДБР розпочало розслідування аварії винищувача Mirage-2000: що відомо10:12 • 29510 перегляди
Публікації
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Ексклюзив
10:37 • 29114 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати06:28 • 131526 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку23 липня, 05:00 • 154422 перегляди
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації22 липня, 10:46 • 196951 перегляди
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних22 липня, 07:18 • 242822 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Дніпропетровська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 97721 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 222170 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 311636 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 320460 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 312381 перегляди
Актуальне
Eurofighter Typhoon
Шахед-136
Financial Times
Dassault Mirage 2000
Airbus A320 серії

Конфлікт із ТЦК на Прикарпатті: під час перевірки документів чоловік втік, а жителі вступили в суперечку з поліцією

Київ • УНН

 • 2326 перегляди

У селі Микуличин на Івано-Франківщині 23 липня виник конфлікт між місцевими жителями та правоохоронцями під час затримання чоловіка. Поліція проводить перевірку всіх обставин інциденту.

Конфлікт із ТЦК на Прикарпатті: під час перевірки документів чоловік втік, а жителі вступили в суперечку з поліцією

У селі Микуличин на Івано-Франківщині стався конфлікт між групою місцевих жителів і працівниками поліції та військкомату під час перевірки документів у чоловіка. Він почав тікати, однак його оперативно затримали. Правоохоронці проводять перевірку та встановлюють усі деталі інциденту, пише УНН із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Деталі

Як вказано, інцидент стався 23 липня близько 08:35 у селі Микуличин, Яремчанської громади.

Попередньо встановлено, що правоохоронці "зупинили чоловіка для перевірки документів".

Останній почав втікати, однак його оперативно затримали. У цей момент на місце підійшли мешканці, які вчинили конфлікт із правоохоронцями. Поліцейські продовжили роз’яснювальну роботу з громадянами та згодом конфлікт було вичерпано

 - повідомили правоохоронці.

Наразі, як вказано, за цим фактом "триває перевірка".

На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та осіб, причетних до протиправних дій

 - додали правоохоронці.

Отримав хабар у 3000 доларів: заступника начальника районного ТЦК затримали на Одещині22.07.25, 13:38 • 3038 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Національна поліція України
Івано-Франківська область
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9