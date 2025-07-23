Конфлікт із ТЦК на Прикарпатті: під час перевірки документів чоловік втік, а жителі вступили в суперечку з поліцією
Київ • УНН
У селі Микуличин на Івано-Франківщині 23 липня виник конфлікт між місцевими жителями та правоохоронцями під час затримання чоловіка. Поліція проводить перевірку всіх обставин інциденту.
У селі Микуличин на Івано-Франківщині стався конфлікт між групою місцевих жителів і працівниками поліції та військкомату під час перевірки документів у чоловіка. Він почав тікати, однак його оперативно затримали. Правоохоронці проводять перевірку та встановлюють усі деталі інциденту, пише УНН із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.
Деталі
Як вказано, інцидент стався 23 липня близько 08:35 у селі Микуличин, Яремчанської громади.
Попередньо встановлено, що правоохоронці "зупинили чоловіка для перевірки документів".
Останній почав втікати, однак його оперативно затримали. У цей момент на місце підійшли мешканці, які вчинили конфлікт із правоохоронцями. Поліцейські продовжили роз’яснювальну роботу з громадянами та згодом конфлікт було вичерпано
Наразі, як вказано, за цим фактом "триває перевірка".
На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та осіб, причетних до протиправних дій
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