Отримав хабар у 3000 доларів: заступника начальника районного ТЦК затримали на Одещині

На Одещині співробітники поліції та СБУ затримали заступника начальника одного з районних ТЦК та СП за отримання неправомірної вигоди у розмірі 3 тис. доларів. Про це повідомило ГУНП України в Одеській області, передає УНН.

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Слідство встановило, що заступник начальника одного з відділів Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, він же – начальник відділення обліку мобілізаційної роботи – займався корупційною діяльністю. Від військовозобов’язаного, який порушив правила військового обліку, ділок вимагав 3000 доларів за зняття з бази розшуку осіб.

Гроші передавались двома траншами – підозрюваний відправляв за ними свого посильного. Заступника начальника ТЦК затримали після передачі клієнтом другої частини хабаря в розмірі 2000 доларів.

Чоловіку оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає за цей злочин покарання позбавленням волі на строк до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1 мільйон 211 тисяч 200 гривень.

Нагадаємо

На Київщині працівнику столичного суду повідомили про підозру за вимагання та отримання грошей від колег за допомогу в оновленні військово-облікових даних у ТЦК. Вартість послуги оцінювалась від 4000 до 5900 доларів США.