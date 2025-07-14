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Вимагав гроші за оновлення військових даних у ТЦК: на Київщині затримали працівника суду

Київ • УНН

 • 1332 перегляди

На Київщині працівнику столичного суду повідомлено про підозру за вимагання та отримання грошей від колег за допомогу в оновленні військово-облікових даних у ТЦК та СП. Він обіцяв, що колег не мобілізують одразу після оформлення документів, а вартість послуги зросла до 5900 доларів США.

Вимагав гроші за оновлення військових даних у ТЦК: на Київщині затримали працівника суду

На Київщині повідомили про підозру працівнику одного зі столичних судів за фактом вимагання та отримання грошей від колег за допомогу в оновленні військово-облікових даних у ТЦК та СП. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, підозрюваний розповідав іншим працівникам суду, які отримували виклики до ТЦК для уточнення облікових даних. Чоловік гарантував, що колег не будуть мобілізовувати одразу після оформлення усіх документів.

Вартість "допомоги" підозрюваний оцінив у 4000 доларів США. Водночас, одному з колег фігурант справи пообіцяв у найкоротші терміни допомогти оновити військово-облікові дані та отримати військово-обліковий документ у територіальному центрі комплектування, але без присутності колеги.

Після отримання частини суми та документів від колеги "помічник" повідомив, що вартість послуги зросла та становить 5900 доларів США. Зазначається, що ці кошти передавались частинами під контролем правоохоронних органів.

Під час отримання останньої частини обумовленої суми чоловіка затримали. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Нагадаємо

Співробітники СБУ затримали у Запоріжжі учасників корупційної схеми з вимагання грошей із родин загиблих воїнів ЗСУ. Посадовиця ТЦК та її чоловік вимагали до 50% одноразової допомоги та частину щомісячних виплат за прискорене оформлення державних виплат.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
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