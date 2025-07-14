Вимагали "відкати" з виплат за загиблих воїнів: у Запоріжжі викрили корупційну схему

У Запоріжжі викрили схему вимагання грошей із родин загиблих воїнів ЗСУ. За прискорене оформлення державних виплат фігуранти вимагали до 50% одноразової допомоги та частину щомісячних виплат. До злочину причетні посадовиця місцевого ТЦК та її чоловік - колишній військовий і керівник громадських організацій на Полтавщині. Про це повідомила Служба безпеки України, передає УНН.

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За матеріалами справи, в обмін на оформлення посмертних виплат від держави фігуранти вимагали від батьків загиблого 50% від одноразової допомоги з бюджету, а потім – регулярні "відкати" від щомісячних платежів. Задокументовано факт вимагання грошей від дружини військовослужбовця 66-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, який загинув на Покровському напрямку - йдеться у дописі.

Як встановило розслідування, до організації злочину причетний "колишній військовий, а нині засновник кількох громадських організацій на Полтавщині та його дружина посадовиця ТЦК у Запоріжжі".

Перебуваючи на посаді очільниці відділу психологічної підтримки у військкоматі, жінка збирала дані про батьків загиблих воїнів. Потім вона передавала контакти постраждалих родин своєму чоловіку в Полтаві, який телефонував їм і пропонував швидке оформлення держвиплати.

У разі відмови – він погрожував створенням штучних перешкод під час розгляду документів на отримання грошової компенсації. Для цього вихвалявся потерпілим своїми зв'язками у командуванні військових частин, які "взагалі можуть "скасувати" виплату допомоги".

Під час обшуків у затриманого виявлено ще 19 пакетів документації інших родин, які втратили близьких на фронті, а також контакти потерпілих та готівку в різних валютах на суму майже 50 тис. доларів США.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності його спільниці та інших осіб, причетних до "схеми" - додали в СБУ.

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