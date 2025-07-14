Требовали "откаты" с выплат за погибших воинов: в Запорожье разоблачили коррупционную схему

В Запорожье разоблачили схему вымогательства денег у семей погибших воинов ВСУ. За ускоренное оформление государственных выплат фигуранты требовали до 50% единовременной помощи и часть ежемесячных выплат. К преступлению причастны должностное лицо местного ТЦК и ее муж - бывший военный и руководитель общественных организаций на Полтавщине. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

По материалам дела, в обмен на оформление посмертных выплат от государства фигуранты требовали от родителей погибшего 50% от единовременной помощи из бюджета, а затем – регулярные "откаты" от ежемесячных платежей. Задокументирован факт вымогательства денег от жены военнослужащего 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ, погибшего на Покровском направлении - говорится в сообщении.

Как установило расследование, к организации преступления причастен "бывший военный, а ныне основатель нескольких общественных организаций на Полтавщине и его жена должностное лицо ТЦК в Запорожье".

Находясь на должности главы отдела психологической поддержки в военкомате, женщина собирала данные о родителях погибших воинов. Затем она передавала контакты пострадавших семей своему мужу в Полтаве, который звонил им и предлагал быстрое оформление госвыплаты.

В случае отказа – он угрожал созданием искусственных препятствий при рассмотрении документов на получение денежной компенсации. Для этого хвастался потерпевшим своими связями в командовании воинских частей, которые "вообще могут "отменить" выплату помощи".

Во время обысков у задержанного обнаружено еще 19 пакетов документации других семей, потерявших близких на фронте, а также контакты потерпевших и наличные в разных валютах на сумму почти 50 тыс. долларов США.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается расследование для привлечения к ответственности его сообщницы и других лиц, причастных к "схеме" - добавили в СБУ.

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