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Приватизировали помещение в центре Киева по заниженной стоимости: чиновник КГГА получил подозрение

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Заместителю начальника управления Департамента коммунальной собственности КГГА сообщено о подозрении из-за служебной халатности. В результате его действий помещение на улице Тарасовской площадью 327,2 м² было приватизировано по заниженной стоимости, что привело к недополучению бюджетом 2,7 млн грн.

Приватизировали помещение в центре Киева по заниженной стоимости: чиновник КГГА получил подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу Департамента коммунальной собственности КГГА, из-за некомпетентности которого было приватизировано помещение в центре столицы по заниженной стоимости. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Прокурорами Соломенской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении заместителю начальника управления мониторинга Департамента коммунальной собственности КГГА по факту совершения служебной халатности во время приватизации коммунальной недвижимости в г. Киеве. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины (Служебная халатность – ред.)

- говорится в сообщении прокуратуры. 

По данным прокуратуры, Киевским городским советом было принято решение о приватизации нежилого помещения по улице Тарасовской в Киеве. Эта недвижимость площадью 327,2 м² находилась в аренде, поэтому арендатор решил ее приватизировать.

Должностное лицо должно было проконтролировать проведение оценки помещения надлежащим образом. Вместо этого он подготовил и подписал рецензию на отчет, где рыночная стоимость помещения была занижена. Сам отчет не соответствовал требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества

- указали в прокуратуре. 

При этом, как отмечается, должностное лицо имеет квалификационное свидетельство оценщика, выданное Фондом государственного имущества Украины и удостоверение о повышении квалификации оценщика.

Поэтому помещение приватизировали по заниженной стоимости. В результате этого столичный бюджет недополучил 2,7 млн грн, отметили в прокуратуре. 

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Устанавливаются другие лица, причастные к приватизации недвижимости по заниженной стоимости.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры проводят следователи СО Соломенского управления полиции ГУ НП в г. Киеве, оперативное сопровождение осуществляет ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Дополнение

Ранее об этом деле говорилось в расследовании журналистов Bihus.Info. Как следует из расследования, двое друзей заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива, Александр Поштарюк и Андрей Стеценко, через частные компании получили в собственность по меньшей мере шесть объектов недвижимости, которые ранее принадлежали городу. В частности, ООО "Бенефис-Инвест", как только в состав владельцев вошел друг Поштарюк, выкупило у города офисное помещение площадью более 300 кв.м. в центре города по ул. Тарасовской по цене, в несколько раз ниже, чем сейчас продается коммерческая недвижимость в похожих домах по этой же улице.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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