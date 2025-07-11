Приватизували приміщення в центрі Києва за заниженою вартістю: посадовець КМДА отримав підозу

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю Департаменту комунальної власності КМДА, через незбалість якого було приватизовано приміщення в центрі столиці за заниженою вартістю. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Прокурорами Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру заступнику начальника управління моніторингу Департаменту комунальної власності КМДАза фактом вчинення службової недбалості під час приватизації комунальної нерухомості у м. Києві. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість – ред.) - йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними прокуратури, Київською міською радою було ухвалено рішення про приватизацію нежитлового приміщення по вулиці Тарасівській у Києві. Ця нерухомість площею 327,2 м². перебувала в оренді, відтак орендар вирішив її приватизувати.

Посадовець мав проконтролювати проведення оцінки приміщення належним чином. Натомість він підготував та підписав рецензію на звіт, де ринкова вартість приміщення була занижена. Сам звіт не відповідав вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна - вказали в прокуратурі.

При цьому, як зазначається, посадовець має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, видане Фондом державного майна України та посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача.

Відтак приміщення приватизували за заниженою вартістю. Внаслідок цього столичний бюджет недоотримав 2,7 млн грн, зазначили в прокуратурі.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Встановлюють інші особи, причетні до приватизації нерухомості за заниженою вартістю.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури проводять слідчі СВ Солом’янського управління поліції ГУ НП в м. Києві, оперативний супровід здійснює ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Доповнення

Раніше про цю справу йшлось у розслідувані журналістів Bihus.Info. Як випливає із розслідування, двоє друзів заступника голови КМДА Володимира Прокопіва, Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко, через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості, які раніше належали місту. Зокрема ТОВ "Бенефіс-Інвест", щойно до складу власників зайшов друг Поштарюк, викупило в міста офісне приміщення на понад 300 кв.м. в центрі міста по вул.Тарасівській за ціною, в кілька разів нижчою, ніж наразі продається комерційна нерухомість у схожих будинках по цій же вулиці.