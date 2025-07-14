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Требовал деньги за обновление военных данных в ТЦК: на Киевщине задержали работника суда

Киев • УНН

 • 694 просмотра

На Киевщине работнику столичного суда сообщено о подозрении за вымогательство и получение денег от коллег за помощь в обновлении военно-учетных данных в ТЦК и СП. Он обещал, что коллег не мобилизуют сразу после оформления документов, а стоимость услуги возросла до 5900 долларов США.

Требовал деньги за обновление военных данных в ТЦК: на Киевщине задержали работника суда

В Киевской области сообщили о подозрении работнику одного из столичных судов по факту вымогательства и получения денег от коллег за помощь в обновлении военно-учетных данных в ТЦК и СП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, подозреваемый рассказывал другим работникам суда, которые получали вызовы в ТЦК для уточнения учетных данных. Мужчина гарантировал, что коллег не будут мобилизовывать сразу после оформления всех документов.

Стоимость "помощи" подозреваемый оценил в 4000 долларов США. В то же время, одному из коллег фигурант дела пообещал в кратчайшие сроки помочь обновить военно-учетные данные и получить военно-учетный документ в территориальном центре комплектования, но без присутствия коллеги.

После получения части суммы и документов от коллеги "помощник" сообщил, что стоимость услуги возросла и составляет 5900 долларов США. Отмечается, что эти средства передавались частями под контролем правоохранительных органов.

Во время получения последней части оговоренной суммы мужчину задержали. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

Напомним

Сотрудники СБУ задержали в Запорожье участников коррупционной схемы по вымогательству денег с семей погибших воинов ВСУ. Должностное лицо ТЦК и ее муж требовали до 50% единовременной помощи и часть ежемесячных выплат за ускоренное оформление государственных выплат.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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