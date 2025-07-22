Получил взятку в 3000 долларов: заместителя начальника районного ТЦК задержали в Одесской области

В Одесской области сотрудники полиции и СБУ задержали заместителя начальника одного из районных ТЦК и СП за получение неправомерной выгоды в размере 3 тыс. долларов. Об этом сообщило ГУНП Украины в Одесской области, передает УНН.

Детали

Следствие установило, что заместитель начальника одного из отделов Одесского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, он же – начальник отделения учета мобилизационной работы – занимался коррупционной деятельностью. От военнообязанного, нарушившего правила воинского учета, делец требовал 3000 долларов за снятие с базы розыска лиц.

Деньги передавались двумя траншами – подозреваемый отправлял за ними своего посыльного. Заместителя начальника ТЦК задержали после передачи клиентом второй части взятки в размере 2000 долларов.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает за это преступление наказание лишением свободы на срок до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Сейчас суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 миллион 211 тысяч 200 гривен.

Напомним

В Киевской области работнику столичного суда сообщили о подозрении за вымогательство и получение денег от коллег за помощь в обновлении военно-учетных данных в ТЦК. Стоимость услуги оценивалась от 4000 до 5900 долларов США.