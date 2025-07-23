Конфликт с ТЦК на Прикарпатье: во время проверки документов мужчина сбежал, а жители вступили в спор с полицией

В селе Микуличин Ивано-Франковской области произошел конфликт между группой местных жителей и сотрудниками полиции и военкомата во время проверки документов у мужчины. Он начал убегать, однако его оперативно задержали. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все детали инцидента, пишет УНН со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

Детали

Как указано, инцидент произошел 23 июля около 08:35 в селе Микуличин, Яремчанской общины.

Предварительно установлено, что правоохранители "остановили мужчину для проверки документов".

Последний начал убегать, однако его оперативно задержали. В этот момент на место подошли жители, которые вступили в конфликт с правоохранителями. Полицейские продолжили разъяснительную работу с гражданами и впоследствии конфликт был исчерпан - сообщили правоохранители.

Сейчас, как указано, по этому факту "продолжается проверка".

На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, причастных к противоправным действиям - добавили правоохранители.

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