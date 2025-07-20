В Одессе врач попал в больницу после конфликта с военными ТЦК: начато расследование

В сети распространяется информация, что в Одессе врач оказался в реанимации после конфликта с военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки. По этому факту начато служебное расследование, пишет УНН со ссылкой на страницу Одесского областного ТЦК и СП в Facebook.

Детали

В социальных сетях распространяется видео, связанное с событием, произошедшим 19 июля в городе Одесса с участием совместной группы оповещения одного из РТЦК и СП. Сообщаем, что по этому факту начата служебная проверка, которая даст оценку действиям военнослужащих, причастных к инциденту - говорится в сообщении.

В ТЦК подчеркнули, что готовы полностью содействовать правоохранительным органам для проведения расследования. Там также отметили, что только официальное следствие может установить фактическую хронологию событий и дать правовую оценку действиям всех участников.

Призываем воздерживаться от распространения непроверенных версий, которые могут исказить восприятие ситуации и повредить процессу расследования. Подчеркиваем, что подобные инциденты, вызванные пренебрежением обязанностью военного учета, подрывают доверие между обществом и Вооруженными силами - сообщили в ТЦК.

В ТЦК также призвали граждан решать все вопросы, связанные с военным учетом, исключительно в правовом поле и не вступать в конфликты с военными ТЦК на улицах.

Дополнение

В селе Дубовое на Волыни мужчина ударил лопатой по голове военнослужащего ТЦК во время проверки документов. Пострадавший получил перелом пальца и ушибленную рану щеки, нападавшего разыскивают.

Военнослужащего ТЦК подозревают в жестоком избиении мобилизованного, который умер по дороге в Киев. Суд квалифицирует действия как превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия, и оставил подозреваемого под стражей.