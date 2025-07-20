В Одесі лікар потрапив до лікарні після конфлікту з військовими ТЦК: розпочато розслідування

В мережі шириться інформація, що в Одесі лікар опинився в реанімації після конфлікту з військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За цим фактом розпочато службове розслідування, пише УНН з посиланням на сторінку Одеського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Деталі

У соціальних мережах поширюється відео, пов’язане з подією, що сталася 19 липня в місті Одеса за участі спільної групи оповіщення одного з РТЦК та СП. Повідомляємо, що за цим фактом розпочато службову перевірку, яка надасть оцінку діям військовослужбовців, причетних до інциденту - говориться у повідомленні.

В ТЦК наголосили, що готові повністю сприяти правоохоронним органам для проведення розслідування. Там також наголосили, що лише офіційне слідство може встановити фактичну хронологію подій і дати правову оцінку діям усіх учасників.

Закликаємо утримуватися від поширення неперевірених версій, які можуть спотворити сприйняття ситуації та зашкодити процесу розслідування. Наголошуємо, що подібні інциденти, спричинені нехтуванням обов’язку військового обліку, підривають довіру між суспільством і Збройними силами - повідомили в ТЦК.

У ТЦК також закликали громадян вирішувати всі питання, пов’язані з військовим обліком, виключно у правовому полі та не вступати у конфлікти із військовими ТЦК на вулицях.

Доповнення

У селі Дубове на Волині чоловік вдарив лопатою по голові військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів. Потерпілий отримав перелом пальця та забійну рану щоки, нападника розшукують.

Військовослужбовця ТЦК підозрюють у жорстокому побитті мобілізованого, який помер дорогою до Києва. Суд кваліфікує дії як перевищення повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та залишив підозрюваного під вартою.