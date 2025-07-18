Військовий ТЦК забив мобілізованого до смерті в автобусі: яке рішення виніс суду

Військовослужбовця ТЦК підозрюють у жорстокому побитті одного з мобілізованих, від якого відмовилися два навчальні центри. За даними слідства, побиття тривало протягом кількох годин дорогою до Києва й завершилось смертю мобілізованого.

Суд кваліфікує дії як перевищення повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. 4 липня Печерський суд Києва залишив його під вартою.

Про це пише УНН, із посиланням на дані судового реєстру.

Рішення суду

Печерський районний суд Києва ухвалив "залишити під вартою військовослужбовця взводу охорони Збірного пункту столичного ТЦК та СП, якого обвинувачують у перевищенні службових повноважень під час виконання завдань, пов’язаних із доставкою мобілізованих".

Деталі

Згідно з матеріалами кримінального провадження, 7 травня 2025 року мешканець столиці, який перебував у розшуку ТЦК, був затриманий на вулиці через порушення військового обліку. Того ж дня його направили на ВЛК, яка визнала його придатним до служби.

Згодом чоловік опинився на збірному пункті у Дарницькому районі Києва. 8 травня його відправили до навчального центру, проте там відмовилися приймати мобілізованого, пославшись на виявлені медичні проблеми - алкогольну залежність, травму стегна та варикоз. Чоловіка повернули назад до Києва.

Наступного дня, 9 травня, чоловіка включили до іншої групи мобілізованих та направили до ще одного навчального центру поблизу міста Старичі на Львівщині. Проте і цей центр відмовився оформлювати чоловіка з тих самих медичних причин.

Через це мобілізований разом з іншими неприйнятими повертався до столиці.

Під час зворотного рейсу, автобус зробив зупинку біля магазину, де зазначений мобілізований купив собі алкогольний напій (як вказано, з дозволу військовослужбовця ТЦК) та почав поводитися неадекватно:

голосно висловлювався;

сварився;

заважав іншим та ігнорував накази офіцерів.

За версією слідства, після чергової відмови слідувати правилам перебування в автобусі, один із військовослужбовців ТЦК декілька разів вдарив чоловіка по обличчю.

Коли той впав, його били шокером, а потім - головою об підлогу.Побиття відбувалося декілька разів протягом шляху до Києва.

Коли автобус прибув на збірний пункт у столиці, солдата витягли з салону та кинули на землю. Медики які зявились, через певний час, лише констатували смерть.

Судмедекспертиза виявила численні травми:

переломи ребер;

ушкодження внутрішніх органів;

поєднану черепно-грудну травму, які стали причиною смерті.

Як зазначено у справі, 11 травня "військовослужбовцю ТЦК оголосили підозру за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу - перевищення військової влади із застосуванням насильства, що призвело до тяжких наслідків під час воєнного стану".

Санкція статті передбачає від 8 до 12 років ув’язнення.

Наступного дня Печерський суд арештував підозрюваного на два місяці, визначивши місцем тримання під вартою - гауптвахту.

2 липня апеляційний суд підтвердив законність рішення, відхиливши скаргу захисту.

Адвокат та обвинувачений просили змінити запобіжний захід на домашній арешт, посилаючись на наявність малолітньої дитини, літньої матері та стан здоров’я.

Втім, 4 липня Печерський суд продовжив строк тримання під вартою до 11 серпня.

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