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Военный ТЦК забил мобилизованного до смерти в автобусе: какое решение вынес суд

Киев • УНН

 • 5870 просмотра

Военнослужащего ТЦК подозревают в жестоком избиении мобилизованного, который умер по дороге в Киев. Суд квалифицирует действия как превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия, и оставил подозреваемого под стражей.

Военный ТЦК забил мобилизованного до смерти в автобусе: какое решение вынес суд

Военнослужащего ТЦК подозревают в жестоком избиении одного из мобилизованных, от которого отказались два учебных центра. По данным следствия, избиение продолжалось в течение нескольких часов по дороге в Киев и завершилось смертью мобилизованного.

Суд квалифицирует действия как превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия. 4 июля Печерский суд Киева оставил его под стражей.

Об этом пишет УНН, со ссылкой на данные судебного реестра.

Решение суда

Печерский районный суд Киева постановил "оставить под стражей военнослужащего взвода охраны Сборного пункта столичного ТЦК и СП, которого обвиняют в превышении служебных полномочий во время выполнения задач, связанных с доставкой мобилизованных".

Детали

Согласно материалам уголовного производства, 7 мая 2025 года житель столицы, находившийся в розыске ТЦК, был задержан на улице за нарушение военного учета. В тот же день его направили на ВВК, которая признала его годным к службе.

Впоследствии мужчина оказался на сборном пункте в Дарницком районе Киева. 8 мая его отправили в учебный центр, однако там отказались принимать мобилизованного, сославшись на выявленные медицинские проблемы - алкогольную зависимость, травму бедра и варикоз. Мужчину вернули обратно в Киев.

На следующий день, 9 мая, мужчину включили в другую группу мобилизованных и направили в еще один учебный центр вблизи города Старычи на Львовщине. Однако и этот центр отказался оформлять мужчину по тем же медицинским причинам.

Из-за этого мобилизованный вместе с другими непринятыми возвращался в столицу.

Во время обратного рейса автобус сделал остановку возле магазина, где указанный мобилизованный купил себе алкогольный напиток (как указано, с разрешения военнослужащего ТЦК) и начал вести себя неадекватно:

  • громко выражался;
    • ругался;
      • мешал другим и игнорировал приказы офицеров.

        По версии следствия, после очередного отказа следовать правилам пребывания в автобусе, один из военнослужащих ТЦК несколько раз ударил мужчину по лицу.

        Когда тот упал, его били шокером, а затем - головой об пол. Избиение происходило несколько раз в течение пути в Киев.  

        Когда автобус прибыл на сборный пункт в столице, солдата вытащили из салона и бросили на землю. Медики, появившиеся через некоторое время, лишь констатировали смерть.

        Судмедэкспертиза выявила многочисленные травмы:

        • переломы ребер;
          • повреждения внутренних органов;
            • сочетанную черепно-грудную травму, которые стали причиной смерти.

              Как указано в деле, 11 мая "военнослужащему ТЦК объявили подозрение по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса - превышение военной власти с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия во время военного положения".

              Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

              На следующий день Печерский суд арестовал подозреваемого на два месяца, определив местом содержания под стражей - гауптвахту.

              2 июля апелляционный суд подтвердил законность решения, отклонив жалобу защиты.

              Адвокат и обвиняемый просили изменить меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на наличие малолетнего ребенка, пожилой матери и состояние здоровья.

              Впрочем, 4 июля Печерский суд продлил срок содержания под стражей до 11 августа.

              На Буковине разыскиваемый мужчина убегал от ТЦК: военнослужащие прокололи ему шины17.07.25, 17:19 • 7142 просмотра

              Алена Уткина

              Алена Уткина

              ОбществоКриминал и ЧП
              Львовская область
              Киев
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