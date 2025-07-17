На Буковине разыскиваемый мужчина убегал от ТЦК: военнослужащие прокололи ему шины
Киев • УНН
В Черновицкой области военнообязанный, находившийся в розыске, пытался сбежать от ТЦК. Военнослужащие прокололи шины его автомобиля, после чего мужчина признал вину и был призван на службу.
В Черновицкой области во время проверки документов вблизи села Дубовцы военнообязанный, находившийся в розыске, пытался сбежать от представителей ТЦК. Один из военнослужащих проколол беглецу шины в авто.
По данному факту продолжается служебное расследование, пишет УНН со ссылкой на Черновицкий областной ТЦК и СП.
16 июля около 8 часов 15 минут вблизи населенного пункта Дубовцы сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки во время проверки военно-учетных документов остановили автомобиль гражданина К. В ходе проверки данных документов было выяснено, что военнообязанный находится в розыске и на приглашение прибыть в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных отказался. Мужчина вел себя агрессивно и совершил побег
Военнослужащие догнали нарушителя и, чтобы тот снова не сбежал, "один из военнослужащих ТЦК и СП применил меры предосторожности, а именно, пробил колеса транспортного средства".
По данному инциденту начальником Черновицкого областного ТЦК и СП назначено служебное расследование. Правоохранительные органы проводят комплексные следственные действия для выяснения всех обстоятельств
Также в Центре комплектования добавили, что в конце концов военнообязанный признал свою вину, прошел ВВК и был призван на военную службу.
В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство16.07.25, 12:44 • 79813 просмотров