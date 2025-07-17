На Буковине разыскиваемый мужчина убегал от ТЦК: военнослужащие прокололи ему шины

В Черновицкой области во время проверки документов вблизи села Дубовцы военнообязанный, находившийся в розыске, пытался сбежать от представителей ТЦК. Один из военнослужащих проколол беглецу шины в авто.

По данному факту продолжается служебное расследование, пишет УНН со ссылкой на Черновицкий областной ТЦК и СП.

16 июля около 8 часов 15 минут вблизи населенного пункта Дубовцы сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки во время проверки военно-учетных документов остановили автомобиль гражданина К. В ходе проверки данных документов было выяснено, что военнообязанный находится в розыске и на приглашение прибыть в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных отказался. Мужчина вел себя агрессивно и совершил побег - говорится в сообщении.

Военнослужащие догнали нарушителя и, чтобы тот снова не сбежал, "один из военнослужащих ТЦК и СП применил меры предосторожности, а именно, пробил колеса транспортного средства".

По данному инциденту начальником Черновицкого областного ТЦК и СП назначено служебное расследование. Правоохранительные органы проводят комплексные следственные действия для выяснения всех обстоятельств - добавили в ТЦК.

Также в Центре комплектования добавили, что в конце концов военнообязанный признал свою вину, прошел ВВК и был призван на военную службу.

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