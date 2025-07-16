В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство
Киев • УНН
В Николаеве расследуют вероятное превышение полномочий сотрудниками Корабельного РТЦК, которые 14 июля избили мужчину призывного возраста. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УКУ.
В Николаеве выясняют обстоятельства вероятного превышения полномочий сотрудниками Корабельного РТЦК. По предварительным данным, 14 июля во время мобилизационных мероприятий мужчину призывного возраста, находившегося в розыске, избили военнослужащие. По данному факту открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщили в ГБР.
Сотрудники ГБР устанавливают обстоятельства возможного неправомерного применения силы сотрудниками Корабельного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Николаевской области к военнообязанному
Как предварительно известно, "14 июля 2025 года во время проведения мобилизационных мероприятий в Николаеве работники РТЦК могли превысить свои служебные полномочия и избить мужчину призывного возраста, который находится в розыске".
"По данному факту уже начато уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия)", - отметили в ГБР и добавили, что продолжается досудебное расследование.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Дополнение
В Корабельном районе Николаева люди в военной форме избили молодого человека - видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах видно, как несколько человек в форме держат мужчину возле многоэтажки, прижав его к земле.
По словам очевидцев, событие произошло 14 июля на улице Металлургов. В полиции УНН сообщили, что дело передано Государственному бюро расследований.