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В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство
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В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство
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В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство

Киев • УНН

 • 7936 просмотра

В Николаеве расследуют вероятное превышение полномочий сотрудниками Корабельного РТЦК, которые 14 июля избили мужчину призывного возраста. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УКУ.

В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство

В Николаеве выясняют обстоятельства вероятного превышения полномочий сотрудниками Корабельного РТЦК. По предварительным данным, 14 июля во время мобилизационных мероприятий мужчину призывного возраста, находившегося в розыске, избили военнослужащие. По данному факту открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщили в ГБР.

Сотрудники ГБР устанавливают обстоятельства возможного неправомерного применения силы сотрудниками Корабельного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Николаевской области к военнообязанному

- сообщили в ГБР.

Как предварительно известно, "14 июля 2025 года во время проведения мобилизационных мероприятий в Николаеве работники РТЦК могли превысить свои служебные полномочия и избить мужчину призывного возраста, который находится в розыске".

"По данному факту уже начато уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия)", - отметили в ГБР и добавили, что продолжается досудебное расследование.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Дополнение

В Корабельном районе Николаева люди в военной форме избили молодого человека - видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах видно, как несколько человек в форме держат мужчину возле многоэтажки, прижав его к земле.

По словам очевидцев, событие произошло 14 июля на улице Металлургов. В полиции УНН сообщили, что дело передано Государственному бюро расследований.

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧП
Николаев
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