У Миколаєві чоловіка побили люди у військовій формі: справу розслідує ДБР

У Корабельному районі Миколаєва люди у військовій формі побили молодого чоловіка - відео інциденту з’явилося у соцмережах. На кадрах видно, як кілька осіб у формі тримають чоловіка біля багатоповерхівки, притиснувши його до землі.

За словами очевидців, подія сталася 14 липня на вулиці Металургів. У поліції повідомили, що справу передано Державному бюро розслідувань, пише УНН.

Деталі

У мережі з'явилось повідомлення про те, що у Корабельному районі Миколаєва юди у військовій формі били молодого чоловіка. До допису було додане відео, на якому видно як військовослужбовці тримали чоловіка біля багатоповерхівки, сівши йому на спину.

Користувачі соцмереж повідомили, що інцидент трапився на 14 липня 2025 року, в одному з дворів біля багатоповерхівки по вул. Металургів.

У пресслужбі поліції Миколаєва повідомили, що "правоохоронці були залучені до інциденту пізніше", але наразі "справа передана ДБР".

Ми вже внесли в ЄРДР дані вчора (14 липня – ред.) за цим фактом - повідомили УНН в ДБР.

Інцидент із правоохоронцями та працівниками ТЦК у Чернігові: ДБР проводить перевірку