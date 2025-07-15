Інцидент із правоохоронцями та працівниками ТЦК у Чернігові: ДБР проводить перевірку

Державне бюро розслідувань повідомило, що перевіряє інформацію щодо можливого перевищення повноважень правоохоронцями та працівниками ТЦК у Чернігові, пише УНН.

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"Працівники ДБР перевіряють інформацію, що поширюється у соцмережах щодо можливого інциденту за участі правоохоронців і працівників ТЦК у Чернігові", - повідомили у ДБР.

І уточнили, що йдеться про відео, на якому нібито 14 липня 2025 року на вулиці Левка Лук’яненка в Чернігові правоохоронці затримують двох осіб. "На кадрах видно, як люди у формі застосовують силу до чоловіків зі зв’язаними руками, які не чинять жодного опору. Один із присутніх піднімає затриманого за ноги та кидає його на землю", - зазначили у бюро.

ДБР вивчає обставини події та надасть правову оцінку діям осіб, зафіксованих на відео. Перевірка триває. У разі наявності ознак кримінального злочину інформація про подію буде внесена до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження - повідомили у ДБР.

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