У Чернігові конфлікт з військовими переріс у бійку: відео і реакція ТЦК
Київ • УНН
У Чернігові складено адмінпротоколи на двох чоловіків, які перебувають у розшуку як ухилянти, після конфлікту з ТЦК. Інцидент, що переріс у бійку, стався 14 липня, коли військовослужбовці та поліція намагалися перевірити їхні документи.
У Чернігові склали протоколи про адміністративне правопорушення щодо двох чоловіків за результатами конфліктної ситуації з ТЦК. Про це повідомив УНН з посиланням на Чернігівський обласний територіальний центр комплектування.
Деталі
Інцидент стався 14 липня: за даними ТЦК, військовослужбовці у супроводі поліцейських мали перевірити документи про військовий облік у двох громадян.
Як зазначили у ТЦК, громадяни знаходились нібито у стані алкогольного сп’яніння, а на вимогу пред’явити документи вони відреагували агресивно. Далі почалась бійка.
У мережі з’явилось відео конфлікту, який переріс у рукоприкладство. Пресслужба ТЦК заявила, що дані кадри "вирвані з контексту і подані у спотвореному вигляді".
Увага, відео 18+!!!
Разом з тим у ТЦК заявили, що обидва чоловіки є військовозобов’язаними та перебувають у розшуку як такі, що цілеспрямовано уникають військової служби по мобілізації в умовах воєнного стану. Там додали, що чоловіки почали агресивно чинити опір та намагалися розпочати бійку, що нібито зафіксовано на боді-камерах військовослужбовців.
У зв’язку з агресивною поведінкою на обох громадян представниками Нацполіції складено адміністративний протокол за статтею 185 КУпАП. Наголошуємо, що військовослужбовці ТЦК та СП Чернігова діяли виключно в межах чинного законодавства
Нагадаємо
Під час перевірки документів у Кривому Розі Дніпропетровської області 51-річний чоловік розпилив сльозогінний газ, а потім напав з викруткою на поліцейського та представника ТЦК. Обидва отримали поранення, а правоохоронець був вимушений застосувати зброю.