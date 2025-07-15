В Чернигове конфликт с военными перерос в драку: видео и реакция ТЦК
Киев • УНН
В Чернигове составлены админпротоколы на двух мужчин, находящихся в розыске как уклонисты, после конфликта с ТЦК. Инцидент, переросший в драку, произошел 14 июля, когда военнослужащие и полиция пытались проверить их документы.
В Чернигове составлены протоколы об административном правонарушении в отношении двух мужчин по результатам конфликтной ситуации с ТЦК. Об этом сообщил УНН со ссылкой на Черниговский областной территориальный центр комплектования.
Детали
Инцидент произошел 14 июля: по данным ТЦК, военнослужащие в сопровождении полицейских должны были проверить документы о воинском учете у двух граждан.
Как отметили в ТЦК, граждане находились якобы в состоянии алкогольного опьянения, а на требование предъявить документы они отреагировали агрессивно. Далее началась драка.
В сети появилось видео конфликта, который перерос в рукоприкладство. Пресс-служба ТЦК заявила, что данные кадры "вырваны из контекста и поданы в искаженном виде".
Внимание, видео 18+!!!
Вместе с тем в ТЦК заявили, что оба мужчины являются военнообязанными и находятся в розыске как такие, которые целенаправленно избегают военной службы по мобилизации в условиях военного положения. Там добавили, что мужчины начали агрессивно сопротивляться и пытались начать драку, что якобы зафиксировано на боди-камерах военнослужащих.
В связи с агрессивным поведением на обоих граждан представителями Нацполиции составлен административный протокол по статье 185 КУоАП. Подчеркиваем, что военнослужащие ТЦК и СП Чернигова действовали исключительно в рамках действующего законодательства
Напомним
Во время проверки документов в Кривом Роге Днепропетровской области 51-летний мужчина распылил слезоточивый газ, а затем напал с отверткой на полицейского и представителя ТЦК. Оба получили ранения, а правоохранитель был вынужден применить оружие.