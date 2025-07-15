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В Чернигове конфликт с военными перерос в драку: видео и реакция ТЦК

Киев • УНН

 • 182 просмотра

В Чернигове составлены админпротоколы на двух мужчин, находящихся в розыске как уклонисты, после конфликта с ТЦК. Инцидент, переросший в драку, произошел 14 июля, когда военнослужащие и полиция пытались проверить их документы.

В Чернигове конфликт с военными перерос в драку: видео и реакция ТЦК

В Чернигове составлены протоколы об административном правонарушении в отношении двух мужчин по результатам конфликтной ситуации с ТЦК. Об этом сообщил УНН со ссылкой на Черниговский областной территориальный центр комплектования.

Детали

Инцидент произошел 14 июля: по данным ТЦК, военнослужащие в сопровождении полицейских должны были проверить документы о воинском учете у двух граждан.

Как отметили в ТЦК, граждане находились якобы в состоянии алкогольного опьянения, а на требование предъявить документы они отреагировали агрессивно. Далее началась драка.

В сети появилось видео конфликта, который перерос в рукоприкладство. Пресс-служба ТЦК заявила, что данные кадры "вырваны из контекста и поданы в искаженном виде".

Внимание, видео 18+!!!

Вместе с тем в ТЦК заявили, что оба мужчины являются военнообязанными и находятся в розыске как такие, которые целенаправленно избегают военной службы по мобилизации в условиях военного положения. Там добавили, что мужчины начали агрессивно сопротивляться и пытались начать драку, что якобы зафиксировано на боди-камерах военнослужащих.

В связи с агрессивным поведением на обоих граждан представителями Нацполиции составлен административный протокол по статье 185 КУоАП. Подчеркиваем, что военнослужащие ТЦК и СП Чернигова действовали исключительно в рамках действующего законодательства

– заявили в центре.

Напомним

Во время проверки документов в Кривом Роге Днепропетровской области 51-летний мужчина распылил слезоточивый газ, а затем напал с отверткой на полицейского и представителя ТЦК. Оба получили ранения, а правоохранитель был вынужден применить оружие.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Днепропетровская область
Кривой Рог
Чернигов
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