У Кривому Розі чоловік напав з викруткою на поліцейського та працівника ТЦК: відкрито кримінальне провадження

У Кривому Розі 51-річний чоловік під час перевірки документів розпилив сльозогінний газ, а потім напав з викруткою на поліцейського та представника ТЦК. Обох поранено. Правоохоронець змушений був застосувати табельну зброю. Нападника госпіталізовано, відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомила ГУНП в Дніпропетровській області передає УНН.

Деталі

Подія сталася 14 липня близько 9:00 у Тернівському районі Кривого Рогу.

Під час відпрацювання району, правоохоронці зупинили для перевірки 51-річного чоловіка. Під час спілкування він застосував сльозогінний газ, після чого напав з викруткою на дільничного офіцера поліції та працівника ТЦК та СП, у результаті чого вони отримали тілесні ушкодження - ідеться у дописі.

Як додають правоохоронці, під час затримання нападника поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю. Зловмисника госпіталізовано.

Слідчі відділення поліції № 5 Криворізького РУП проводять досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) - додали у поліції.

У Києві водій BMW, який перебував у розшуку ТЦК, вкусив поліцейського