У Кривому Розі чоловік напав з викруткою на поліцейського та працівника ТЦК: відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
У Кривому Розі 51-річний чоловік напав на поліцейського та представника ТЦК, розпиливши газ та використовуючи викрутку. Обох поранено, нападника госпіталізовано після застосування табельної зброї поліцейським.
У Кривому Розі 51-річний чоловік під час перевірки документів розпилив сльозогінний газ, а потім напав з викруткою на поліцейського та представника ТЦК. Обох поранено. Правоохоронець змушений був застосувати табельну зброю. Нападника госпіталізовано, відкрито кримінальне провадження.
Про це повідомила ГУНП в Дніпропетровській області передає УНН.
Деталі
Подія сталася 14 липня близько 9:00 у Тернівському районі Кривого Рогу.
Під час відпрацювання району, правоохоронці зупинили для перевірки 51-річного чоловіка. Під час спілкування він застосував сльозогінний газ, після чого напав з викруткою на дільничного офіцера поліції та працівника ТЦК та СП, у результаті чого вони отримали тілесні ушкодження
Як додають правоохоронці, під час затримання нападника поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю. Зловмисника госпіталізовано.
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