У Києві водій BMW, який перебував у розшуку ТЦК, вкусив поліцейського

У Дарницькому районі столиці патрульні затримали водія BMW, який проїхав на червоне світло і мав закритий номерний знак. Як з’ясувалося, чоловік перебуває в розшуку ТЦК через порушення військового обов’язку. Під час затримання він вчинив опір і вкусив поліцейського.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва передає УНН.

25 червня, патрулюючи Дарницький район, інспектори зупинили автомобіль BMW - водій якого проїхав на заборонний сигнал світлофора та мав закритий номерний знак на авто. Перевіривши інформацію про водія, згідно з базами даних, ми встановили, що він перебуває в розшуку ТЦК та СП за ст. 210 (Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу) КУпАП - ідеться в дописі правоохоронців.

Вони, як вказано, повідомили про це чоловіка, після чого він "почав нецензурно виражатися та агресивно поводитися". Під час затримання він "чинив спротив та вкусив поліцейського".

Врешті порушника затримали, застосувавши фізичну силу. Інспектори склали на чоловіка відповідні адмінматеріали, зокрема:

протокол затримання;

протокол за ст. 185 (Злісна непокора законній вимозі поліцейського) КУпАП;

винесли постанову за ч. 1 ст. 121-3 (Керування транспортним засобом із закритим номерним знаком) КУпАП.

Затриманого ми доставили до Дарницького РТЦК - додали правоохоронці.

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