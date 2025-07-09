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В Киеве водитель BMW, находившийся в розыске ТЦК, укусил полицейского

Киев • УНН

 • 133 просмотра

В Дарницком районе Киева патрульные задержали водителя BMW, который проехал на красный свет и имел закрытый номерной знак. Мужчина, находившийся в розыске ТЦК, оказал сопротивление и укусил полицейского.

В Киеве водитель BMW, находившийся в розыске ТЦК, укусил полицейского

В Дарницком районе столицы патрульные задержали водителя BMW, который проехал на красный свет и имел закрытый номерной знак. Как выяснилось, мужчина находится в розыске ТЦК из-за нарушения воинской обязанности. Во время задержания он оказал сопротивление и укусил полицейского.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева, передает УНН.

25 июня, патрулируя Дарницкий район, инспекторы остановили автомобиль BMW - водитель которого проехал на запрещающий сигнал светофора и имел закрытый номерной знак на авто. Проверив информацию о водителе, согласно базам данных, мы установили, что он находится в розыске ТЦК и СП по ст. 210 (Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе) КУоАП

- говорится в сообщении правоохранителей.

Они, как указано, сообщили об этом мужчине, после чего он "начал нецензурно выражаться и агрессивно себя вести". Во время задержания он "оказал сопротивление и укусил полицейского".

В конце концов нарушителя задержали, применив физическую силу. Инспекторы составили на мужчину соответствующие админматериалы, в частности: 

  • протокол задержания;
    • протокол по ст. 185 (Злостное неповиновение законному требованию полицейского) КУоАП;
      • вынесли постановление по ч. 1 ст. 121-3 (Управление транспортным средством с закрытым номерным знаком) КУоАП.

        Задержанного мы доставили в Дарницкий РТЦК

        - добавили правоохранители.

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        Алена Уткина

        Алена Уткина

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