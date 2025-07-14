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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кривом Роге мужчина напал с отверткой на полицейского и сотрудника ТЦК: открыто уголовное производство

Киев • УНН

 • 1202 просмотра

В Кривом Роге 51-летний мужчина напал на полицейского и представителя ТЦК, распылив газ и используя отвертку. Оба ранены, нападавший госпитализирован после применения табельного оружия полицейским.

В Кривом Роге мужчина напал с отверткой на полицейского и сотрудника ТЦК: открыто уголовное производство

В Кривом Роге 51-летний мужчина во время проверки документов распылил слезоточивый газ, а затем напал с отверткой на полицейского и представителя ТЦК. Оба ранены. Правоохранитель вынужден был применить табельное оружие. Нападавший госпитализирован, открыто уголовное производство.

Об этом сообщило ГУНП в Днепропетровской области, передает УНН.

Детали

Происшествие произошло 14 июля около 9:00 в Терновском районе Кривого Рога.

Во время отработки района правоохранители остановили для проверки 51-летнего мужчину. Во время общения он применил слезоточивый газ, после чего напал с отверткой на участкового офицера полиции и сотрудника ТЦК и СП, в результате чего они получили телесные повреждения

- говорится в сообщении.

Как добавляют правоохранители, во время задержания нападавшего полицейский применил табельное огнестрельное оружие. Злоумышленник госпитализирован.

Следователи отделения полиции № 5 Криворожского РУП проводят досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа)

- добавили в полиции.

В Киеве водитель BMW, находившийся в розыске ТЦК, укусил полицейского09.07.25, 18:30 • 1744 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Кривой Рог
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