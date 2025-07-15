Инцидент с правоохранителями и сотрудниками ТЦК в Чернигове: ГБР проводит проверку

Государственное бюро расследований сообщило, что проверяет информацию о возможном превышении полномочий правоохранителями и сотрудниками ТЦК в Чернигове, пишет УНН.

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"Сотрудники ГБР проверяют информацию, распространяющуюся в соцсетях относительно возможного инцидента с участием правоохранителей и сотрудников ТЦК в Чернигове", - сообщили в ГБР.

И уточнили, что речь идет о видео, на котором якобы 14 июля 2025 года на улице Левка Лукьяненко в Чернигове правоохранители задерживают двух человек. "На кадрах видно, как люди в форме применяют силу к мужчинам со связанными руками, которые не оказывают никакого сопротивления. Один из присутствующих поднимает задержанного за ноги и бросает его на землю", - отметили в бюро.

ГБР изучает обстоятельства происшествия и даст правовую оценку действиям лиц, зафиксированных на видео. Проверка продолжается. В случае наличия признаков уголовного преступления информация о происшествии будет внесена в ЕРДР и открыто уголовное производство - сообщили в ГБР.

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