В Николаеве мужчину избили люди в военной форме: дело расследует ГБР

В Корабельном районе Николаева люди в военной форме избили молодого человека - видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах видно, как несколько человек в форме держат мужчину возле многоэтажки, прижав его к земле.

По словам очевидцев, событие произошло 14 июля на улице Металлургов. В полиции сообщили, что дело передано Государственному бюро расследований, пишет УНН.

Детали

В сети появилось сообщение о том, что в Корабельном районе Николаева люди в военной форме избивали молодого человека. К сообщению было добавлено видео, на котором видно, как военнослужащие держали мужчину возле многоэтажки, сев ему на спину.

Пользователи соцсетей сообщили, что инцидент произошел 14 июля 2025 года, в одном из дворов возле многоэтажки по ул. Металлургов.

В пресс-службе полиции Николаева сообщили, что "правоохранители были привлечены к инциденту позже", но сейчас "дело передано ГБР".

Мы уже внесли в ЕРДР данные вчера (14 июля – ред.) по этому факту - сообщили УНН в ГБР.

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