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В Николаеве мужчину избили люди в военной форме: дело расследует ГБР
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В Николаеве мужчину избили люди в военной форме: дело расследует ГБР
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В Николаеве мужчину избили люди в военной форме: дело расследует ГБР

Киев • УНН

 • 4838 просмотра

В Корабельном районе Николаева 14 июля люди в военной форме избили мужчину, прижав его к земле возле многоэтажки. Дело передано Государственному бюро расследований, которое уже внесло данные в ЕРДР.

В Николаеве мужчину избили люди в военной форме: дело расследует ГБР

В Корабельном районе Николаева люди в военной форме избили молодого человека - видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах видно, как несколько человек в форме держат мужчину возле многоэтажки, прижав его к земле.

По словам очевидцев, событие произошло 14 июля на улице Металлургов. В полиции сообщили, что дело передано Государственному бюро расследований, пишет УНН.

Детали

В сети появилось сообщение о том, что в Корабельном районе Николаева люди в военной форме избивали молодого человека. К сообщению было добавлено видео, на котором видно, как военнослужащие держали мужчину возле многоэтажки, сев ему на спину.

Пользователи соцсетей сообщили, что инцидент произошел 14 июля 2025 года, в одном из дворов возле многоэтажки по ул. Металлургов.

В пресс-службе полиции Николаева сообщили, что "правоохранители были привлечены к инциденту позже", но сейчас "дело передано ГБР".

Мы уже внесли в ЕРДР данные вчера (14 июля – ред.) по этому факту

- сообщили УНН в ГБР.

Инцидент с правоохранителями и сотрудниками ТЦК в Чернигове: ГБР проводит проверку15.07.25, 14:03 • 10210 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧП
Николаев
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