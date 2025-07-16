У Миколаєві чоловіка побили співробітники ТЦК: ДБР відкрило провадження
Київ • УНН
У Миколаєві розслідують ймовірне перевищення повноважень співробітниками Корабельного РТЦК, які 14 липня побили чоловіка призовного віку. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 ККУ.
У Миколаєві з’ясовують обставини ймовірного перевищення повноважень співробітниками Корабельного РТЦК. За попередніми даними, 14 липня під час мобілізаційних заходів чоловіка призовного віку, який перебував у розшуку, побили військовослужбовці. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у ДБР.
Працівники ДБР встановлюють обставини можливого неправомірного застосування сили співробітниками Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області до військовозобов’язаного
Як попередньо відомо, "14 липня 2025 року під час проведення мобілізаційних заходів у Миколаєві працівники РТЦК могли перевищити свої службові повноваження і побити чоловіка призовного віку, який перебуває в розшуку".
"За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки)", - зазначили у ДБР та додали, що триває досудове розслідування.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Доповнення
У Корабельному районі Миколаєва люди у військовій формі побили молодого чоловіка - відео інциденту з’явилося у соцмережах. На кадрах видно, як кілька осіб у формі тримають чоловіка біля багатоповерхівки, притиснувши його до землі.
За словами очевидців, подія сталася 14 липня на вулиці Металургів. У поліції УНН повідомили, що справу передано Державному бюро розслідувань.