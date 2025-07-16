У Миколаєві чоловіка побили співробітники ТЦК: ДБР відкрило провадження

У Миколаєві з’ясовують обставини ймовірного перевищення повноважень співробітниками Корабельного РТЦК. За попередніми даними, 14 липня під час мобілізаційних заходів чоловіка призовного віку, який перебував у розшуку, побили військовослужбовці. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у ДБР.

Працівники ДБР встановлюють обставини можливого неправомірного застосування сили співробітниками Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області до військовозобов’язаного - повідомили у ДБР.

Як попередньо відомо, "14 липня 2025 року під час проведення мобілізаційних заходів у Миколаєві працівники РТЦК могли перевищити свої службові повноваження і побити чоловіка призовного віку, який перебуває в розшуку".

"За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки)", - зазначили у ДБР та додали, що триває досудове розслідування.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Доповнення

У Корабельному районі Миколаєва люди у військовій формі побили молодого чоловіка - відео інциденту з’явилося у соцмережах. На кадрах видно, як кілька осіб у формі тримають чоловіка біля багатоповерхівки, притиснувши його до землі.

За словами очевидців, подія сталася 14 липня на вулиці Металургів. У поліції УНН повідомили, що справу передано Державному бюро розслідувань.