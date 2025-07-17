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На Буковині чоловік у розшуку тікав від ТЦК: військовослужбовці прокололи йому шини

Київ • УНН

 • 3244 перегляди

У Чернівецькій області військовозобов'язаний, який перебував у розшуку, намагався втекти від ТЦК. Військовослужбовці прокололи шини його авто, після чого чоловік визнав провину та був призваний на службу.

На Буковині чоловік у розшуку тікав від ТЦК: військовослужбовці прокололи йому шини

У Чернівецькій області під час перевірки документів поблизу села Дубівці військовозобов’язаний, який перебував у розшуку, намагався втекти від представників ТЦК. Один із військовослужбовців проколов втікачу шини в авто.

За цим фактом триває службове розслідування, пише УНН із посиланням на Чернівецькій обласний ТЦК та СП.

16 липня близько 8 години 15 хвилин поблизу населеного пункту Дубівці співробітники правоохоронних органів і військовослужбовці одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час перевірки військово-облікових документів зупинили автомобіль громадянина К. В ході перевірки даних документів було з’ясовано, що військовозобов’язаний перебуває у розшуку і на запрошення прибути до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних відмовився. Чоловік поводив себе агресивно і здійснив втечу

- ідеться у повідомленні.

Військовослужбовці наздогнали порушника і, аби той знову не втік, "один з військовослужбовців ТЦК та СП застосував запобіжні заходи, а саме, пробив колеса транспортного засобу".

Стосовно даного інциденту начальником Чернівецького обласного ТЦК та СП призначено службове розслідування. Правоохоронні органи проводять комплексні слідчі дії для з’ясування всіх обставин

- додали в ТЦК.

Також у Центрі комплектування додали, що врешті військовозобов'язаний визнав свою провину, пройшов ВЛК та був призваний на військову службу.

У Миколаєві чоловіка побили співробітники ТЦК: ДБР відкрило провадження16.07.25, 12:44 • 79862 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Чернівецька область
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