На Буковині чоловік у розшуку тікав від ТЦК: військовослужбовці прокололи йому шини

У Чернівецькій області під час перевірки документів поблизу села Дубівці військовозобов’язаний, який перебував у розшуку, намагався втекти від представників ТЦК. Один із військовослужбовців проколов втікачу шини в авто.

За цим фактом триває службове розслідування, пише УНН із посиланням на Чернівецькій обласний ТЦК та СП.

16 липня близько 8 години 15 хвилин поблизу населеного пункту Дубівці співробітники правоохоронних органів і військовослужбовці одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час перевірки військово-облікових документів зупинили автомобіль громадянина К. В ході перевірки даних документів було з’ясовано, що військовозобов’язаний перебуває у розшуку і на запрошення прибути до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних відмовився. Чоловік поводив себе агресивно і здійснив втечу - ідеться у повідомленні.

Військовослужбовці наздогнали порушника і, аби той знову не втік, "один з військовослужбовців ТЦК та СП застосував запобіжні заходи, а саме, пробив колеса транспортного засобу".

Стосовно даного інциденту начальником Чернівецького обласного ТЦК та СП призначено службове розслідування. Правоохоронні органи проводять комплексні слідчі дії для з’ясування всіх обставин - додали в ТЦК.

Також у Центрі комплектування додали, що врешті військовозобов'язаний визнав свою провину, пройшов ВЛК та був призваний на військову службу.

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