На Волині чоловік вдарив лопатою військовослужбовця ТЦК і втік

На Волині у селі Дубове чоловік завдав удару лопатою по голові військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронці шукають підозрюваного, пише УНН з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

12 липня 2025 року під час виконання службових обов’язків у селі Дубове Ковельського району, в межах перевірки військово-облікових документів, на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки було скоєно напад - говориться у повідомленні.

Повідомляється, що близько 14 години невстановлений громадянин у відповідь на законну вимогу пред’явити документи, раптово завдав військовослужбовцю два удари лопатою в область обличчя та рук, після чого втік з місця події.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції. Чоловіку, який скоїв напад, оголошено про підозру за ч.2 ст.350 ККУ (насильство щодо службової особи).

Військовослужбовця ТЦК було доставлено до травматологічного пункту Ковельського МТМО, де після медичного огляду діагностовано:

• закритий косий перелом основної фаланги першого пальця правої кисті без зміщення;

• забійна рана правої щоки.

Доповнення

На Одещині затримали 22-річного чоловіка, який намагався підпалити будівлю ТЦК, кинувши саморобний пристрій із займистою рідиною. Ємність не розгорілася, ніхто не постраждав, підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Чернігові складено адмінпротоколи на двох чоловіків, які перебувають у розшуку як ухилянти, після конфлікту з ТЦК. Інцидент, що переріс у бійку, стався 14 липня, коли військовослужбовці та поліція намагалися перевірити їхні документи.