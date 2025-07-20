На Волыни мужчина ударил лопатой военнослужащего ТЦК и скрылся

На Волыни в селе Дубовое мужчина ударил лопатой по голове военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки. Правоохранители ищут подозреваемого, пишет УНН со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.

12 июля 2025 года во время выполнения служебных обязанностей в селе Дубовое Ковельского района, в рамках проверки военно-учетных документов, на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки было совершено нападение - говорится в сообщении.

Сообщается, что около 14 часов неустановленный гражданин в ответ на законное требование предъявить документы, внезапно нанес военнослужащему два удара лопатой в область лица и рук, после чего скрылся с места происшествия.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ковельского районного управления полиции. Мужчине, совершившему нападение, объявлено о подозрении по ч.2 ст.350 УКУ (насилие в отношении должностного лица).

Военнослужащий ТЦК был доставлен в травматологический пункт Ковельского МТМО, где после медицинского осмотра диагностировано:

• закрытый косой перелом основной фаланги первого пальца правой кисти без смещения;

• ушибленная рана правой щеки.

Дополнение

В Одесской области задержали 22-летнего мужчину, который пытался поджечь здание ТЦК, бросив самодельное устройство с воспламеняющейся жидкостью. Емкость не разгорелась, никто не пострадал, подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

В Чернигове составлены админпротоколы на двух мужчин, находящихся в розыске как уклонисты, после конфликта с ТЦК. Инцидент, переросший в драку, произошел 14 июля, когда военнослужащие и полиция пытались проверить их документы.